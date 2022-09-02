  • 31°C
香港時間 : 2022902日 (週五) 19:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告　做好開市準備（9月5日-9月9日）

股市 19:06 2022/09/02

分享：

分享：

逢港股交易日早上9時為您做好開市準備，迅速掌握市場重點，專家提供即市投資建議，解答觀眾疑難， 歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 直播節目留言區提問。

登入財經台， 仲有更多精彩節目等你發掘！

皇牌節目必睇： 【ET財智Talk】環球股市大洗牌？安柏環球雷志海教你捕捉美股、亞洲潛力板塊

重溫本周精彩節目↓↓

*推介節目*

  • 咖啡店兩年開二間店 結合空中舞蹈教學吸客 即看最新一集創業ideas】 

  • 新派月餅增線下體驗吸客　研新口味＋Steakation應節  即看最新一集【ET贏商有計】

 

 

欄名 : 開市追揸沽 X ET開市直擊

相關文章

快手1024值得趁低吸納？分析股價見底未
今日
快手1024值得趁低吸納？分析股價見底未
港交所388兩大憧憬話你知　股價有上升空間？
今日
港交所388兩大憧憬話你知　股價有上升空間？
滙豐005現價值得中長線投資？即睇三大利好因素
今日
滙豐005現價值得中長線投資？即睇三大利好因素
高息定存VS高息股點揀？伍禮賢推介一隻高息股、隨時收近10厘息
今日
高息定存VS高息股點揀？伍禮賢推介一隻高息股、隨時收近10厘息
電訊盈科008收息攻略　呢個價位部署入手可收10厘息
今日
電訊盈科008收息攻略　呢個價位部署入手可收10厘息

你可能感興趣

快手1024值得趁低吸納？分析股價見底未
今日 17:45
快手1024值得趁低吸納？分析股價見底未
港交所388兩大憧憬話你知　股價有上升空間？
今日 15:34
港交所388兩大憧憬話你知　股價有上升空間？
滙豐005現價值得中長線投資？即睇三大利好因素
今日 17:07
滙豐005現價值得中長線投資？即睇三大利好因素

最新專欄文章 更多

【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告　做好開市準備（8月29日-9月2日）
2022/08/26
【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告　做好開市準備（8月29日-9月2日）
【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告　做好開市準備（8月22日-26日）
2022/08/19
【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告　做好開市準備（8月22日-26日）
【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告　做好開市準備（8月15日-19日）
2022/08/12
【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告　做好開市準備（8月15日-19日）
【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告　做好開市準備（8月8日-12日）
2022/08/05
【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告　做好開市準備（8月8日-12日）
【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告　做好開市準備（1月31日和2月4日）
2022/01/28
【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告　做好開市準備（1月31日和2月4日）
虛擬貨幣 A股 經濟 經濟衰退 見底 博反彈 香港 恒指走勢 港股 美股

上一篇文章

今日財經精選（2022年9月2日）

下一篇文章

電訊盈科008收息攻略　呢個價位部署入手可收10厘息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【裁員潮】瑞信據報計劃裁減約5000個職位　相當約一成人手
【裁員潮】瑞信據報計劃裁減約5000個職位　相當約一成人手
【港股夜期+北水】恒指夜期跌5點　北水轉淨流出3.2億元　買商湯（不斷更新）
【港股夜期+北水】恒指夜期跌5點　北水轉淨流出3.2億元　買商湯（不斷更新）
【芯片大戰】美國「轉軚」允許英偉達出口AI高端芯片至中國　香港禁令放寬至明年9月
【芯片大戰】美國「轉軚」允許英偉達出口AI高端芯片至中國　香港禁令放寬至明年9月
【香港通關】彭博：港府仍目標11月結束入境酒店隔離措施　舉行全球銀行家峰會、國際欖球賽以證香港復常
【香港通關】彭博：港府仍目標11月結束入境酒店隔離措施　舉行全球銀行家峰會、國際欖球賽以證香港復常
【美股期貨】非農數據公布前　道指期貨跌3點、納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【美股期貨】非農數據公布前　道指期貨跌3點、納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】滙豐ADR低港1.2%　夜期收市僅跌27點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】滙豐ADR低港1.2%　夜期收市僅跌27點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款