【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（9月5日-9月9日） 股市 19:06 2022/09/02 分享： 分享： ▲ 逢港股交易日早上9時為您做好開市準備，迅速掌握市場重點，專家提供即市投資建議，解答觀眾疑難， 歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 直播節目留言區提問。 登入財經台， 仲有更多精彩節目等你發掘！ 皇牌節目必睇： 【ET財智Talk】環球股市大洗牌？安柏環球雷志海教你捕捉美股、亞洲潛力板塊 重溫本周精彩節目↓↓ 8月29日 → 大幅加息VS中美達協議 東升西降會否再出現？【按此即睇】 8月30日 → 股神沽比亞迪散戶怎自保？三大內銀業績解讀【按此即睇】 8月31日 → 股神沽比亞迪散戶怎自保？三大內銀業績解讀【按此即睇】 9月1日 → 9月港股炒股不炒市？心水股買賣策略大公開【按此即睇】 9月2日 → 拆解港股、美股後市關鍵 騰訊系減持影響多大？【按此即睇】 *推介節目* 咖啡店兩年開二間店 結合空中舞蹈教學吸客 即看最新一集【創業ideas】 新派月餅增線下體驗吸客 研新口味＋Steakation應節 即看最新一集【ET贏商有計】 欄名 : 開市追揸沽 X ET開市直擊 相關文章 快手1024值得趁低吸納？分析股價見底未 今日 快手1024值得趁低吸納？分析股價見底未 港交所388兩大憧憬話你知 股價有上升空間？ 今日 港交所388兩大憧憬話你知 股價有上升空間？ 滙豐005現價值得中長線投資？即睇三大利好因素 今日 滙豐005現價值得中長線投資？即睇三大利好因素 高息定存VS高息股點揀？伍禮賢推介一隻高息股、隨時收近10厘息 今日 高息定存VS高息股點揀？伍禮賢推介一隻高息股、隨時收近10厘息 電訊盈科008收息攻略 呢個價位部署入手可收10厘息 今日 電訊盈科008收息攻略 呢個價位部署入手可收10厘息 你可能感興趣 快手1024值得趁低吸納？分析股價見底未 今日 17:45 快手1024值得趁低吸納？分析股價見底未 港交所388兩大憧憬話你知 股價有上升空間？ 今日 15:34 港交所388兩大憧憬話你知 股價有上升空間？ 滙豐005現價值得中長線投資？即睇三大利好因素 今日 17:07 滙豐005現價值得中長線投資？即睇三大利好因素 最新專欄文章 更多 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（8月29日-9月2日） 2022/08/26 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（8月29日-9月2日） 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（8月22日-26日） 2022/08/19 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（8月22日-26日） 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（8月15日-19日） 2022/08/12 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（8月15日-19日） 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（8月8日-12日） 2022/08/05 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（8月8日-12日） 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（1月31日和2月4日） 2022/01/28 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（1月31日和2月4日） 虛擬貨幣 A股 經濟 經濟衰退 見底 博反彈 香港 恒指走勢 港股 美股