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啟德跑道區MIAMI QUAY I首張價單有驚喜　折實最平524.2萬起

股樓投資 18:49 2022/09/02

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MIAMI QUAY I公布首張價單，涉及130伙，實用面積介乎250平方呎至620平方呎，設開放式至三房間隔，發展售最高提供樓價12%之折扣，以最高折扣率計，單位折實價由524.2萬元起，至最貴1,446.5萬元，實用呎價則約20,339元至23,839元。

值得留意的是，MIAMI QUAY建於啟德第4B區3號地皮，而該地皮由會德豐地產、新世界、恒地及帝國集團合組財團，於2018年11月，以83.3億元奪得，每平方呎樓面地價1.45萬元。當時測量師預計，落成後每平方呎價約3萬元起。不過，項目最終開價有驚喜，首批單位折實平均價僅約22,452元，比旁邊新盤維港1號、去年6月推出的首批折實平均呎價22,977元，平約2.3%，亦比同區新盤、二手盤平。

黃光耀手坦言，首批單位以折讓價推出，折讓幅度約一成，認為這口價有助年輕家庭客入市。他強調，項目質素高，會視乎認購反應調整銷售部署，有一定加價空間。

延伸閱讀【有相睇】啟德跑道區MIAMI QUAY I登場 示範單位陪你睇【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 MIAMI QUAY I MIAMI QUAY 帝國集團 恒基 新世界 會德豐地產

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