【中秋商機】新派月餅增線下體驗吸客　推新口味＋Steakation應節（有片）

中秋節將至，有品牌更推出新派月餅「港式威靈頓月餅」應節吸客，包括威靈頓牛柳及三文魚口味！

立即去片：

23歲女生陳加恩（Phoebe）是品牌Phoebe's Kitchen創辦人，在早期疫情停課時，上網睇片自學廚藝，烹調出中、西、日式等各類菜式以及滿桌盛宴，還會在社交媒體上分享煮食日常、食譜等。

兩年前的中秋節更想到為家人製作威靈頓月餅，怎料如常在網上分享後的迴響很大，甚至有人查詢會否在市面有售，令她萌生了創業念頭。她更特意在Gap Year期間到香港五星級酒店餐廳無薪實習，累積人脈及經歷，在去年正成開始業。

今年更成功覓得與香港君悅酒店合作機會，乘著Staycation商機推出「中秋Steakation體驗」，另增設10個實體銷售點，開拓客源。

▼ 點擊圖片放大 +2

去年售數千盒 畢業後全力投入創業

Phoebe還透露，去年投入接近6位數字資金，推出第一款威靈頓月餅產品，期間透過社交媒體宣傳，去年銷量達數千盒。因此，她今年畢業於香港中文大學後，更決定全力投入發展威靈月餅項目，包括研推新口味「威靈頓月餅 - 三文魚」，期望讓不吃牛肉人士或海鮮愛好者亦能享受。

今年，她又提早一個月推出早鳥優惠，希望客人及早預訂，及早做好預算。她透露，直至今年八月的訂購數量，已經比去年增加兩成。

記者：張寶燕

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：