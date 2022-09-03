【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】穆罕默德妹妹出嫁 傳統婚禮載哥載舞

剛過去的星期六，是穆罕默德的妹妹哈迪贾(Khadija)結婚日子，這個婚禮連續舉行兩天。

▲ 柏柏爾族傳統新娘的出嫁服飾。

穆罕默說，柏柏爾族人出嫁相當熱鬧，舉行婚禮的天數也有不同，有的舉行兩天或三天婚禮不等。

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在數個月前哈迪贾(Khadija)訂婚後，家裏的婦孺已開始預備服飾，因為她們是一針一針將色彩斑爛的線及珠片縫上衣服。加上柏柏爾族人出嫁的婚期，由男家決定，當定下日期，女家是不能拒絕，改變日期，所以，避免時間緊迫趕不來，她們有空便預備服飾。

當男家通知婚期，男女雙方先到政府辧理登記結婚證書，他們獲得政府批淮後，方可舉行婚禮。

▲ 新郎迎接新娘時穿着的衣服，原來也要將面包着。

這日哈迪贾(Khadija)出嫁，家裏已預訂兩個華麗的帳篷招待客人及樂隊助興，因為房屋的空間有限，不能有足夠地方招待賓客，所以，當地人的習慣是訂帳篷招待賓客，同時亦避免親朋好友站在屋外暴曬或遇上沙塵暴而狼狽。

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早上穆罕默德開車送妹妹到艾夫城鎮的美容院化妝扮靚，再送回家裏穿上禮服，而親友、鄰居已分分祝賀，而柏柏爾族人的婚禮離不開跳舞，大人小孩跳不動。

這次也預訂木橋及橋夫枱起新娘帳篷跳舞，新娘拿着糖果小藍子，將糖果掉給小孩，這頗有特色場面，非常熱鬧，我也是第一次見到。

▲ 男家接新娘後，即場屠宰羊隻，這場面在香港沒有可能看見。

翌日，穆罕默德開車送妹妹到男家裏，男家在家門又迎接新娘，雙方互相唱歌跳舞，甚至即場屠宰羊隻助興。

我問穆罕默德為何在眾多人的環境下，屠宰羊隻? 他解釋，這是柏柏爾族人的婚禮習俗，大部分屠宰羊後，再烹調後給予客人食用。

▲ 穆罕默德負責扶着妹妹上車出嫁。

看見哈迪贾(Khadija)的婚禮相當豪華，除穿上傳統柏柏爾族的新娘禮服外，還有機會穿上婚妙及多款不同的服飾，和親友合照留念。這日哈迪贾的笑容滿面，祝她們幸福美滿。

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作者_Apple (陳偉嫦）簡介： 熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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