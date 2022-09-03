▲ 【股神沽比亞迪】參考股神巴菲特2007年沽中石油經驗 摩通仍看好比亞迪前景、潛在升幅80%

股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）（美：BRK）自披露沽售比亞迪 （01211） 股份以來，比亞迪H股的股價回落約10%，同期國指跌2%，與市場憂慮巴菲特繼續沽貨減持有關。摩根大通指，從巴菲特於2007年沽售中石油 （00857） 的經驗來看，對比亞迪基本面仍然看好，並維持比亞迪H股為汽車股中的首選股之一。

摩通指，從2007年下半年股神沽售中石油的經驗，當年巴菲特於7至10月期間，減持中石油，而中石油股價卻從7月的11元，升至10月巴菲特完成減持行動的16元。

股神沽貨後中石油股價繼續爆上

當巴菲特完成處置中石油持股後，中石油股價繼續向上，加上當時正值強勁的行業周期，中石油股價一直升至2007年11月，高見19元，但隨2008年環球出現金融危機，中石油股價才大幅調整。

投資界料股神巴菲特逐步沽貨比亞迪 拋售壓力將拖累短期股價【下一頁】

從基本面來看，即使巴菲特減持行動存在不確定性，並為比亞迪的股價走勢蒙上陰影，但仍該行對比亞迪前景維持正面看法。摩通予比亞迪「增持」評級，目標價410元，較周五（9月2日）收市價228.4元，潛在升幅達八成。

巴菲特需約270個交易日才能沽清比亞迪

摩通指，過去3個月，比亞迪H股日均成交量約790萬股，過去6個月則為820萬股，以8月24日巴菲特持股量2.18億股計，若要在公開市場全數沽清比亞迪持股，並假設沽貨量佔日均成交約10%計，巴菲特需要約270個交易日，才能沽清，因此技術上來看，若股神要全數沽貨，將股份配售更為可行。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：【解讀│股神沽貨】股神巴菲特沽比亞迪預示中國電動車企業前景？ 兩趨勢或預示行業盈利前景黯淡

相關文章：【解密︱股神】「股神」巴菲特靠四招「神操作」減持比亞迪 成功隱藏億元沽貨行動近兩個月

相關文章：【比亞迪1211】比亞迪半日跌一成 股神巴菲特上周三減持比亞迪133萬股、套現3.68億 比亞迪：不用過度解讀

編輯：陳韻妍