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【科技一周回顧】生產力局技術獲「創科界奧斯卡」　三星摺機期間限定店登陸銅鑼灣

科技 19:00 2022/09/02

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！ 

港府近年銳意發展創科，為求將香港建設為具全球影響力的國際創新科技中心。惟技術核心人才不足，促使本港創科發展出現失諸交臂情況。香港生產力促進局（下稱生產力局）首席創新總監張梓昌認為，香港具備雄厚的基礎科研實力、非常豐富的創新知識與想法，但卻因難落地應用而失去機會，令人才紛紛卻步。因此帶動科研由學術走向實踐，也是吸引及留住人才，和長遠發展的關鍵。

新冠肺炎侵襲全球兩年有多，不少企業受疫情衝擊，陸續增加不同層級的IT部署，作「數碼化改革」。惟近日有調查反映，本港仍有近7成企業在處於數碼靈活度滯後階段，Workday大中華區總經理湛致遠指出，企業尤其在營運方面的數碼技術部署，培育內部科技人才，以及管理層規劃上，有改善空間。

三星（Samsung）兩款新摺機Galaxy Z Fold4及Galaxy Z Flip4，兩款智能手錶Galaxy Watch 5、Galaxy Watch 5 Pro，以及無線藍牙耳機Galaxy Buds2 Pro本周五（2日）在香港市場正式發售。Samsung宣布，於9月2日至10月4日設立「The Z Mansion – by Galaxy Z Fold4 l Z Flip4 期間限定店」，選址銅鑼灣名店坊Fashion Walk。

  • 各大科技大廠於德國柏林舉行的歐洲消費性電子大展（IFA 2022）發布一系列新產品：

【IFA 2022】Lenovo搶先揭曉多款新品　新版本ThinkPad X1 Fold登場

【IFA 2022】Nokia X30 5G攻中階機市場　主鏡頭採用三星旗艦機同級感光元件

【IFA 2022】LG推智能鞋櫃Styler ShoeCase　結合防潮、連App清潔功能

三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，本報記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

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