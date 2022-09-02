【職場熱話】放假都要開工自覺被逼到瘋癲 打工仔欲裸辭半年卻被家人批評好任性 關鍵在於見工如何解釋空白期

近年疫情掀起全球大辭職潮，不少打工仔對工作感到倦怠，紛紛選擇裸辭。事實上，當打工仔的工作壓力一旦超過臨界點，即會萌生裸辭的念頭，期望通過脫離工作環境，放下一切因工作而產生的責任和壓力。

有打工仔近日在Dcard工作討論區在發文表示，最近被工作「搞到個人都癲癲地」，原因在於放假都要跟進公司工作，已經長期未有嘗試過真正放假的滋味。事主眼見最近很多國家都開放旅遊，於是「心郁郁好想遞信，然後去半年旅行」，但其家人就覺得此舉「好任性」，當中更包括著「CV上面有半年空窗期都唔好睇」的憂慮。

【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

不少網友都支持事主裸辭的決定，指出裸辭絕非任性之舉，返工最重要的是返得開心，而且自己的人生應該由自己決定。「唔等錢使+銀行戶口又有半年以上生活資金咪辭+半年旅費，咁咪OK」、「你自己嘅人生係你嘅，裸辭去旅行只要係使自己錢我覺得無問題。」有網友儘管質疑半年旅行是否太長，但亦補充「我覺得冇經濟負擔的話，裸辭休息下係OK嘅」。

不少網友更提及不要小看壓力對身心健康的影響。「唔辭職如果真係搞壞身子或者心理健康咪仲衰。」有網友更因為不堪打工壓力，透露：「我就係咁，因為不堪壓力裸辭之後任性到呢幾年都冇返過FT，都係搵幾多使幾多。」

然後下次見工時，又如何解釋半年的職業空白期（空窗期）？一眾網友紛紛提出不同見解：

「只要CV正正常常，Gap半年你可以照直講係去咗旅行見識下外國文化、排解壓力之類。Interview skill好易解決，甚至你可以話去外國其實對自己新工有幫助，吹得好可能仲係加分位」、「我都休過半年，其實HR問嗰陣你解釋到嗰半年做過咩，對自己或者工作有咩成長就得。」有網友亦指出「講故事」的重要性，「要睇吓你邊行喎，有啲行業你咁樣搞法，會話你抗逆力低好難請你；你講話自己旅行去搞YouTube，咁就另一個故事。」

【職場熱話】被八卦同事詢問人工感冒犯 公開薪酬一定是職場禁忌？有打工仔力撐資訊透明對員工更有利【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文