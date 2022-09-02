  • 31°C
香港時間 : 2022902日 (週五) 19:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】放假都要開工自覺被逼到瘋癲 打工仔欲裸辭半年卻被家人批評好任性 關鍵在於見工如何解釋空白期

環球政經 19:00 2022/09/02

分享：

分享：

近年疫情掀起全球大辭職潮，不少打工仔對工作感到倦怠，紛紛選擇裸辭。事實上，當打工仔的工作壓力一旦超過臨界點，即會萌生裸辭的念頭，期望通過脫離工作環境，放下一切因工作而產生的責任和壓力。

有打工仔近日在Dcard工作討論區在發文表示，最近被工作「搞到個人都癲癲地」，原因在於放假都要跟進公司工作，已經長期未有嘗試過真正放假的滋味。事主眼見最近很多國家都開放旅遊，於是「心郁郁好想遞信，然後去半年旅行」，但其家人就覺得此舉「好任性」，當中更包括著「CV上面有半年空窗期都唔好睇」的憂慮。

【溫股知新】加息預期非重點   留意業績基本面

不少網友都支持事主裸辭的決定，指出裸辭絕非任性之舉，返工最重要的是返得開心，而且自己的人生應該由自己決定。「唔等錢使+銀行戶口又有半年以上生活資金咪辭+半年旅費，咁咪OK」、「你自己嘅人生係你嘅，裸辭去旅行只要係使自己錢我覺得無問題。」有網友儘管質疑半年旅行是否太長，但亦補充「我覺得冇經濟負擔的話，裸辭休息下係OK嘅」。

不少網友更提及不要小看壓力對身心健康的影響。「唔辭職如果真係搞壞身子或者心理健康咪仲衰。」有網友更因為不堪打工壓力，透露：「我就係咁，因為不堪壓力裸辭之後任性到呢幾年都冇返過FT，都係搵幾多使幾多。」

然後下次見工時，又如何解釋半年的職業空白期（空窗期）？一眾網友紛紛提出不同見解：

「只要CV正正常常，Gap半年你可以照直講係去咗旅行見識下外國文化、排解壓力之類。Interview skill好易解決，甚至你可以話去外國其實對自己新工有幫助，吹得好可能仲係加分位」、「我都休過半年，其實HR問嗰陣你解釋到嗰半年做過咩，對自己或者工作有咩成長就得。」有網友亦指出「講故事」的重要性，「要睇吓你邊行喎，有啲行業你咁樣搞法，會話你抗逆力低好難請你；你講話自己旅行去搞YouTube，咁就另一個故事。」

【職場熱話】被八卦同事詢問人工感冒犯 公開薪酬一定是職場禁忌？有打工仔力撐資訊透明對員工更有利【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【青姐話】港股似強仍弱   最忌冇米落鑊

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
職場文化 壓力 辭職

上一篇文章

【談保說道】私營醫療商品化成保險陷阱 濫用醫療保險問題 竟要「大眾一齊埋單」？

下一篇文章

業主狠劈「8球」沽上水天巒　12年輸逾千萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

摩通推薦13隻 長倉策略首選股份
摩通推薦13隻 長倉策略首選股份
【職場熱話】整天唱衰公司叫人「有得走就好走」 卻十年如一日不敢外闖 打工仔分析背後心態有讚有彈
【職場熱話】整天唱衰公司叫人「有得走就好走」 卻十年如一日不敢外闖 打工仔分析背後心態有讚有彈
【加密貨幣】澳洲女子申請100元退款獲1000萬元　置業後遭加密貨幣平台起訴
【加密貨幣】澳洲女子申請100元退款獲1000萬元　置業後遭加密貨幣平台起訴
【數碼投資】數字資產（DAS） 論壇一連8場已掀序幕 透過12行業關鍵領域拆解虛擬資產前景及應用
【數碼投資】數字資產（DAS） 論壇一連8場已掀序幕 透過12行業關鍵領域拆解虛擬資產前景及應用
寧啃15%辣稅　急沽愛琴海岸海景戶　代理：等多大半個月　少付40萬辣稅
寧啃15%辣稅　急沽愛琴海岸海景戶　代理：等多大半個月　少付40萬辣稅
【晶片大戰】美國禁Nvidia及AMD　對中俄出口兩款AI晶片
【晶片大戰】美國禁Nvidia及AMD　對中俄出口兩款AI晶片
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款