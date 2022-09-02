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【談保說道】私營醫療商品化成保險陷阱 濫用醫療保險問題 竟要「大眾一齊埋單」？

理財智慧 19:06 2022/09/02

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個人化的醫療保障需要，隨着私營醫療系統商品化，催生了滿有創意，別有所為的私營醫療執業者，混淆醫療專業界定的醫療需要，合理和慣常的治病過程，所需要的方法和過程，經典的例子就是皮膚科的治療與美容，交織出無限想像，迫使個人醫療保險系統作出如下反應。從他們的措施，可以反映出保險公司的態度是否專業定還是市場主導。

【通訊技術】華為余承東：將發表「向上捅破天」新技術 被指新手機Mate 50將支援衛星通訊功能 搶先iPhone 14兩日發表【下一頁

【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

商品化醫療魔咒

市場主導的保險公司為滿足客戶需要，特別是在同類醫療保險產品仍在接受新投保，這類產品依然在貨架上，為追求市場口碑，迴避媒介負面的論述。面對類似的索償，通常都賠得「爽手」，因為整個保險的保費計算是以過去索償數據，預算出現的索償撥備、保險公司的行政開支，任何不足款項均可以於續保費增加來補回，即是說保險公司只是代繳這類不合理的賠償，最終也是整體投保人「埋單」。

保險銷售的過程也絕不會引到有興趣的人，去查究該等保險公司過去保費率增長的幅度，而這類保險公司的醫療保險產品，也有別樹一格的形態。新的醫療保險產品層出不窮，舊的保險會因保費增加幅度急速，使到健康的保單持有人跳船，而剩下來的便是一堆「病壞」。其實這「病壞」也有不少不是真正的病人，他們只是中了商品化醫療系統的魔咒，被這些商品化，私營醫療產品所支配着，他們的醫療需要的心理病態，難以跳出這個惡性循環，因為在過去濫用醫療保險過程中，必然已經透過不必要的檢查過程，把林林總總隱藏的、無關痛癢的、身體機能指數偏離正常的情況，一覽無遺地顯示在醫療紀錄內。

【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

失實醫療的所需

醫療專業的立場，都被界定為沒有即時治療需要，也不影響平常生活，在醫學上也沒有任何措施和必要可以改變這些情況，故在專業的醫療執業者會告知這類人，不必理會此等情況，但在保險公司的核保原則，這些會被納入已存在的健康問題，因這些情況所引伸日後治療的需要，會被納入不保事項，這裏也是許多投保人於投保申報健康情況下，常犯的錯誤。把上述林林總總檢查反映的結果，簡單地以醫生說沒事，回答中介人提問的健康申報問題，這便構成漏報和失實陳述。

不少自以為醒目，「精甩邊」的投保人，便跌入了這些自找的陷阱，糊里糊塗換了醫療保險，他日在嚴重病發索償時，便提供了許多給保險公司踢單的理據，這類苦主是自作自受的。這種形態營運的醫療保險，和去滿足這些失實醫療需要的商品化療程，是難以持續的。

任何的醫療索償，最終也是投保人一同去找數的！到底我們是上了一條「賊船」，還是大眾一同朝向滿足合理的醫療需要的個人醫療保險制度，需要對醫療保險有正確概念為起步，尋找擁有相同概念的專業保險公司，如投保後要擔任監察的角色，跟進保險公司於合約內容任何的變化！專業的醫療保險公司，會是怎樣處理這些情況？我們下期再討論。

撰文：吳澤偉

七十年代投身保險業，曾任人壽保險從業員協會會長、香港保險代理登記委員會委員

＊以上內容輯錄自第775期《iMoney》Focus。

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記者：鄭日棱

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