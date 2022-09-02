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【晶片大戰】美國就限制Nvidia出口AI晶片　給予一年緩衝期

環球政經 18:35 2022/09/02

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晶片設計廠商英偉達（Nvidia，NVDA）周三（31日）表示，美國將禁止其對中國出口「A100」和「H100」的兩款高端晶片，但英偉達周四指，美國政府將允許其繼續在中國開發「H100」晶片，以把對香港的出口限制延至下年9月1日。

英偉達周三指，獲美國政府通知，會對包括香港在內的中國和俄羅斯出口產品實施新的許可要求，以降低這些產品可能被中國軍方使用的風險。被限制出口的是「A100」和「H100」的兩款高端晶片，晶片主要用於圖形處理，可加快機器學習過程，通常被用於人工智能（AI）運算。

【延伸閱讀】美國禁Nvidia及AMD　對中俄出口兩款AI晶片 【下一頁

同場加映：【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

不過，英偉達周四更新消息，稱美國政府已授權繼續英偉達開發「H100」晶片所需的出口和境內轉，公司仍可出口「A100」晶片至中國直至明年3月1日。並同時允許英偉達2023年9月1日前，通過香港完成「A100」和「H100」的訂單。

英偉達股價在周四（1日）下跌7.67%，而另一間受禁令影響的晶片設計廠AMD（AMD）則跌2.99%。

【延伸閱讀】摩通推薦13隻 長倉策略首選股份  【下一頁

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同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

 

 

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