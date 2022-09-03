里安納度傳有新女友 疑與烏克蘭22歲模特熱戀

荷里活男神里安納度狄卡比奧近日傳出，已與拍拖5年女友Camila Morrone分手後，隨即再有新戀情。據報里安納度狄卡比奧現時正和一名22歲的烏克蘭模特拍拖，兩人7月時就曾被拍攝到約會。據悉女方曾經結婚，前夫為30歲的摩洛哥商人。

里安納度傳與女模特分手 歷任女友難逃過25歲即分命運 【下一頁】

里安納度狄卡比奧（Leonardo Dicaprio）新歡據報是烏克蘭22歲女模Maria Beregova，兩人於今年7月時首次在法國東南部城市聖特羅佩（St Tropez） 被拍攝到在一起。兩人一同乘搭豪華遊艇，女方當時更自信地站在男方身後不遠處，大方展示身材。

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Maria Beregova近日亦被拍攝到在倫敦海德公園（Hyde Park）散步。當時她和同行女友人皆全身黑色打扮，她身材修長，手持一杯綠色蔬果汁。雖然打扮頗為隨意，但看起來精神不錯。據報她正在倫敦讀書，學習接手家族製藥企業。

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據報Maria Beregova在瑞士長大，就讀當地私人寄宿學校。她已曾經歷過一次婚姻，離婚後重用婚前姓氏。其前夫名為Ahmed Masoud，是一名現年30歲的摩納哥地產商人及時尚大亨，祖父是利比亞前領袖卡達菲（Muammar Gaddafi） 的心腹。

Maria Beregova在Instagram上已追蹤里安納度狄卡比奧，但男方卻未追蹤女方。

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責任編輯：李俊儀