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單親母買1.5億紐約豪宅 因無全職門僮怒告經紀原業主

環球社會熱點 08:35 2022/09/03

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美國一名單親媽媽於紐約市購買一個價值1,900萬美元（約1.5億港元）的頂樓豪宅單位，但卻怒告地產經紀及原業主。女子指經紀及原業主刻意隱瞞大廈沒有全職門僮這一點，誘使她購買這個單位，憂慮沒有全職門僮會威脅她與子女的安全。

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這名單親媽媽今年3月簽署買賣合約，購入紐約市一個面積接近5,500呎的頂層豪宅單位。單位為5房全套房設計再加兩個客廁，更設有一個環繞式露台。

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原告Kara Dille是一名加州會計師，以該名單親媽媽財產信託管理人的身份入稟曼哈頓法院，向地產經紀Catherine Juracich及涉事單位原業主Zoelle LLC提出訴訟。

根據訴訟文件，Kara Dille本月初要求取回190萬美元（約1,482萬港元）訂金，被指違反買賣合約。

但Dille一方指控地產經紀和原業主刻意作出虛假描述，意圖以欺詐手段誘使該名單親媽媽簽訂買賣合約。

原告一方指，涉事單位所在大廈只在工作日設有一名兼職門僮，周末就只會設有一名虛擬接待員。

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原告認為賣方在播放的廣告中展示不實資訊，而且經紀也安排有兼職門僮工作的日子帶單親媽媽到現場睇樓，又刻意擋住虛擬接待員的屏幕，製造出門僮是大廈全職員工的假象。

法庭文件提到，新業主是一名育有三個孩子的單親媽媽，因此大廈有全職門僮這一點對她而言至關重要，如欠缺的話將令她感到不安全。

不過原業主的代表律師就向法院提交文件，強調他的客戶不應為此責任。而被告地產經紀則沒有回應。

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責任編輯：鄭錦玲

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