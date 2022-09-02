【經濟危機】國際貨幣基金組織與斯里蘭卡達成初步協議 將撥款226億元進行援助

早前斯里蘭卡政府破產引發市場對新興市場以國家的不信任，而國際貨幣基金組織（IMF）近日發佈公告稱，已經與斯里蘭卡政府達成了一項初步協議，將在中期借款框架下向斯里蘭卡政府提供為期4年的約29億美元（約226.2億元）資金支持。IMF中期貸款又稱擴展貸款（EEF），通過分批發放資金解決成員國的中長期收支問題，旨在幫助破產國家重新實現宏觀經濟的穩定性和債務可持續性。

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IMF工作小組在聲明中表示，斯里蘭卡面對的困境源自於該國缺乏足夠的外部緩衝，以及不可持續的公眾債務。極低的外儲水平也使其無法進口燃料等必須商品，從而進一步干擾了經濟活動。 IMF預期斯里蘭卡的經濟將在今年萎縮8.7%，同時近期的通脹率也達到60%。目前IMF與斯里蘭卡達成的協議，後續還需要IMF管理層和執董會投票批准。

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在提供援助同時，IMD亦要求斯里蘭卡提升政府的營收，實施大幅度的稅務改革，包括更加激進地徵收個人所得稅、並拓展企業所得稅和增值稅的稅基，同時斯里蘭卡需要對燃料和電力實施能夠覆蓋成本的定價策略，以將國有企業帶來的財政風險最小化。另外，斯里蘭卡亦需要提高社會福利支出，並提高社會援助項目的覆蓋面和針對性，以減低最貧窮、脆弱群體所受到的影響。

IMF亦要求斯里蘭卡通過恢復由市場定價的靈活外匯利率體系重建外匯儲備，並通過數據驅動的貨幣政策和財政整頓重建價格穩定，並逐步退出貨幣融資。斯里蘭卡需要製定一份新的《中央銀行法》，同時修改《銀行法》來確保一個健康且資本充足的銀行體系。最後，IMF 要求斯里蘭卡提高財政透明度和公共財政管理，包括引入一個強力的反腐敗法律體系，並在IMF的技術支持下對政府展開深入的“診斷”，以降低該國的腐敗漏洞。

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記者：鄭日棱