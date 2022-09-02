【自願醫保】自願醫保推行3年　保單數目已突破100萬張　53%受保人為40歲以下市民

自願醫保推行至今超過3年，醫務衞生局今（2日）公布，自願醫保計劃保單數目已突破100萬，標誌着香港醫療保險的發展邁向新里程。



該局指，縱使醫保整體市況受到新冠疫情影響，自願醫保計劃仍有穩步增長。經核實的最新數據顯示，自願醫保計劃推行三年以來（即截至今年3月31日），認可產品的保單數目已達104.5萬張，其中逾半（53%）受保人為40歲以下人士，33%更為30歲以下，反映自願醫保有效吸引年輕人士投保，為日後的醫療需要未雨綢繆，情況令人鼓舞。



該局稱，最新數據顯示，去年93%的索償個案均可成功索償，其中獲全額償付的約佔39%，償付比率達9成或以上的約佔65%，償付比率達8成或以上的約佔78%。綜合全年的索償個案，整體償付比率平均約為89%，故認為自願醫保能為受保人提供充分保障，有效協助市民應付醫療開支，讓他們安心使用醫療服務。



截至今年8月31日，市場上的認可產品有86款，包括32款標準計劃及54款靈活計劃（即有關產品提供超出標準計劃的保障），合共385個產品選項供市民選擇。



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編輯：胡學能