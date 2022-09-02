  • 31°C
香港時間 : 2022902日 (週五) 18:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【自願醫保】自願醫保推行3年　保單數目已突破100萬張　53%受保人為40歲以下市民

Hot Talk 17:52 2022/09/02

分享：

分享：

自願醫保推行至今超過3年，醫務衞生局今（2日）公布，自願醫保計劃保單數目已突破100萬，標誌着香港醫療保險的發展邁向新里程。

該局指，縱使醫保整體市況受到新冠疫情影響，自願醫保計劃仍有穩步增長。經核實的最新數據顯示，自願醫保計劃推行三年以來（即截至今年3月31日），認可產品的保單數目已達104.5萬張，其中逾半（53%）受保人為40歲以下人士，33%更為30歲以下，反映自願醫保有效吸引年輕人士投保，為日後的醫療需要未雨綢繆，情況令人鼓舞。

該局稱，最新數據顯示，去年93%的索償個案均可成功索償，其中獲全額償付的約佔39%，償付比率達9成或以上的約佔65%，償付比率達8成或以上的約佔78%。綜合全年的索償個案，整體償付比率平均約為89%，故認為自願醫保能為受保人提供充分保障，有效協助市民應付醫療開支，讓他們安心使用醫療服務。

截至今年8月31日，市場上的認可產品有86款，包括32款標準計劃及54款靈活計劃（即有關產品提供超出標準計劃的保障），合共385個產品選項供市民選擇。

相關文章：

【自願醫保】富衛保險推新自願醫保計劃、每年最高3500萬元保額　富衛：期待與內地通關

【虛擬保險】Bowtie：第五波疫情期間自願醫保保單月售過千　另與默克合作推廣女性健康

編輯：胡學能

開啟hket App，閱讀全文
保險公司 醫療保險 疫情 醫務衞生局 醫療保險 自願醫保

上一篇文章

【美團3690】美團創辦人王興旗下基金會再減持1.3萬股美團B股　套現240萬元作公益用途

下一篇文章

【互聯互通】中證監方星海：推三措施擴中港市場合作　包括將港上市的外國公司納入滬深港通　港交所歐冠昇：將提升中港市場流動性和廣度
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【芯片大戰】美國芯片禁令延至香港　禁英偉達向中國和香港出口兩款AI芯片、料單季失4億美元　英偉達早段跌逾一成（第四版）
【芯片大戰】美國芯片禁令延至香港　禁英偉達向中國和香港出口兩款AI芯片、料單季失4億美元　英偉達早段跌逾一成（第四版）
【港股夜期+北水】恒指夜期跌5點　北水轉淨流出3.2億元　買商湯（不斷更新）
【港股夜期+北水】恒指夜期跌5點　北水轉淨流出3.2億元　買商湯（不斷更新）
【香港通關】彭博：港府仍目標11月結束入境酒店隔離措施　舉行全球銀行家峰會、國際欖球賽以證香港復常
【香港通關】彭博：港府仍目標11月結束入境酒店隔離措施　舉行全球銀行家峰會、國際欖球賽以證香港復常
【芯片大戰】美國「轉軚」允許英偉達出口AI高端芯片至中國　香港禁令放寬至明年9月
【芯片大戰】美國「轉軚」允許英偉達出口AI高端芯片至中國　香港禁令放寬至明年9月
【港股夜期+ADR】滙豐ADR低港1.2%　夜期收市僅跌27點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】滙豐ADR低港1.2%　夜期收市僅跌27點（不斷更新）
【美股期貨】非農數據公布前　道指期貨跌26點、納指期貨升3點（不斷更新）
【美股期貨】非農數據公布前　道指期貨跌26點、納指期貨升3點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款