日本熊谷市小學派特製傘 供學童遮陽防中暑

全球多地今年夏天面對炎熱天氣，日本氣溫亦持續高企。作為當地夏天氣溫最高地區，熊谷市將在下周起在小學派發特製雨傘，希望學童在返放學途中有工具遮陽，避免中暑。

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《每日新聞》報稱，受連續多日最少攝氏35度以上高溫影響，距離東京以北約60公里的琦玉縣熊谷市政府決定，下周向約9,000名小學生派發特製雨傘。同時，此舉亦有助學童保持距離，讓他們可以除下口罩。

熊谷市過去兩年因炎熱天氣曾建議兒童在返放學期間，以普通雨傘避陽。但雨傘遮擋陽光效果受質疑，因此市政府以玻璃纖維強化塑膠製作﹑印有熊谷市標誌的黃色雨傘，派發予學童使用。

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熊谷市受焚風效應帶來的暖和下坡風影響，長年是日本高溫紀錄「常客」，2018年更以攝氏41.1度成為日本史上最高溫。雖然當地周五（2日）氣溫維持在攝氏26度，但下周起估計會重上30度以上。

日本今年雨季提前結束，夏天飽受自1875年有紀錄以來最嚴峻的熱浪影響。伊勢崎市6月錄得今年新高的攝氏40.2度高溫，東京當月氣溫亦連續數日突破35度。

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責任編輯：吳漢培