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【BNPL】金管局就先買後付產品向銀行發通告　要求落實7項保障消費者措施

宏觀解讀 17:23 2022/09/02

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金管局就「先買後付」產品向銀行發通告，要求銀行落實7項保障消費者措施。

金管局副總裁阮國恒在「匯思」發文，指「先買後付」（Buy Now， Pay Later）的市場營銷手法及導致過度借貸的風險，已引起多個地區的監管機構關注，金管局也就「先買後付」產品向銀行發出通告，要求銀行落實7項保障消費者的措施：

1. 須在「先買後付」產品的廣告及宣傳資料上，寫明「借定唔借？還得到先好借！」的教育字眼，與現時其他零售客戶及中小企的信貸產品看齊；

2. 應避免塑造「先買後付」並不等如借錢的觀感，須在「先買後付」的廣告及宣傳資料上，清楚及顯著地註明此屬「信貸產品」；

3. 與電子商貿平台合作時，如果「先買後付」是結帳的預設或首選支付方式，應評估這種安排會否容易導致衝動借貸；

4. 須確保「先買後付」的廣告及宣傳資料上，清楚披露相關費用及利息，並以實際年利率列出這些相關費用及利息供客戶參考。至於標榜「免息」的「先買後付」產品，亦須在同一宣傳資料上註明其他收費；

5. 在「先買後付」產品的資料概要中，需提醒客戶一旦逾期還款，將影響客戶的信貸紀錄，甚至影響未來獲得信貸的機會；

6. 要讓客戶充分了解退款（chargeback）機制在「先買後付」產品中是否及如何適用；

7. 審批「先買後付」產品時，須評估申請人的信貸狀況，並考慮申請人的還款能力；

阮國恒在文中更套用莎士比亞名句「玫瑰不叫玫瑰，依然芳香如故」，提醒市民無論貸款產品是甚麼名堂，「信貸不叫信貸，依然借錢要還」。

他直言，「先買後付」與無抵押私人貸款無異，消費者要小心留意有關借貸帶來的風險。因一些網絡購物平台將「先買後付」與信用卡等其他支付方式並列，讓消費者以為這只是其中一種付款方式。在這樣的包裝之下，有些消費者可能不經意地「先洗未來錢」。如果最後無力還款，更可能影響信貸紀錄。

相關文章：

【BNPL】許正宇：金管局就銀行推先買後付擬訂加強消費者保障指引　料未來數月徵詢銀行意見

【FinTech】畢馬威：去年亞太區金融科技投資額275億美元　先買後付支付模式仍是熱門領域

記者：余倩敏

 

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借貸 私人貸款 信用卡 香港金融管理局 銀行

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