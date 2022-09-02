【黑客攻擊】俄羅斯的士平台遭攻擊　假預約致莫斯科大塞車

黑客入侵可謂無處不在，據科技網站BornCity報道，日前更有黑客針對俄羅斯最大型網約的士平台Yandex Go發動攻擊，將所有空車預約至俄羅斯莫斯科街頭，導致交通擠塞。

報道指，俄羅斯網約的士平台Yandex Go系統在昨（1 日）突然收到大量訂單，將所有空車預約到莫斯科的庫圖佐夫大街，惟所有訂單都是由黑客傳送的假預約，因此大量車輛堵塞街頭，更有不少司機在馬路被困接近40分鐘。受影響車輛司機的顯示屏上，亦曾經出現要求他們改用Yandex Go競爭對手Wheely的內容。

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Yandex Go安全服務部門得悉該情況後，已立即行動制止黑客攻擊，針對演算法進行檢測及改善，防類似事件再次發生。

Yandex Go母企Yandex為俄羅斯互聯網服務公司，也是世界五大搜索引擎之一，然而，近年屢次成為黑客組織的攻擊對象，目前亦並未得知是次攻擊主謀。

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責任編輯：張寶燕

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