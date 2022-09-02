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【股神沽比亞迪】比亞迪ADR低港5%　股神巴菲特過去一周再沽比亞迪、合共套現約30.6億元

股市 22:15 2022/09/02

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【股神沽比亞迪】股神巴菲特過去一周再沽比亞迪、合共套現約30.6億元　比亞迪：經營健康一切正常（第二版）

股神巴菲特繼續沽售比亞迪 （01211） ，據聯交所股權披露顯示，巴菲特旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）（美：BRK）於9月1日於完成場內出售171.6萬股比亞迪股份，每股平均價262.7243元，套現約4.5億元。是次減持後，巴菲特於比亞迪持股下跌0.15個百分點，至18.87%，涉2.07億股。

比亞迪ADR急跌，折算報216.99港元，較港收市價228.4元低5%。

巴菲特過去一周日均沽貨套現5.1億

以巴菲特於8月24日申報計，當日減持後持股約2.187億股，意味由8月25日至9月1日期間，巴菲特合共減持約1157.9萬元，以比亞迪期間平均價264.37元計，期內合共套現約30.6億元；意味期間每日平均沽貨套現5.1億元。

由於根據聯交所的申報規則，持股5%以上的股東若增加或減少持股時跨越1個百分點，就須要披露持股變動，因此股神只需於9月1日作出申報。

股神上周三減持比亞迪133萬股【下一頁】

針對巴菲特再度減持比亞迪H股一事，比亞迪相關工作人員表示，比亞迪也從港交所獲悉相關情況，股東減持行為系股東投資決策，公司銷量屢創新高，目前經營情況健康，一切正常。

（第二版加入過去一周沽貨金額）

環球股市大洗牌？安柏環球雷志海教你捕捉美股、亞洲潛力板塊，即睇【ET財智Talk】

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編輯：陳韻妍

港股 美股 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK） 巴菲特 比亞迪股份（01211） 減持 比亞迪

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