【股神沽比亞迪】比亞迪低開近6%　股神巴菲特過去一周再沽比亞迪、合共套現約30.6億元

▲ 【股神沽比亞迪】股神巴菲特過去一周再沽比亞迪、合共套現約30.6億元 比亞迪：經營健康一切正常（第二版）

股神巴菲特繼續沽售比亞迪 （01211） ，據聯交所股權披露顯示，巴菲特旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）（美：BRK）於9月1日於完成場內出售171.6萬股比亞迪股份，每股平均價262.7243元，套現約4.5億元。是次減持後，巴菲特於比亞迪持股下跌0.15個百分點，至18.87%，涉2.07億股。

比亞迪股價低開5.8%，開報215.2元，成交2.7億元，反映股神持續沽貨，令投資者審慎。

巴菲特過去一周日均沽貨套現5.1億

以巴菲特於8月24日申報計，當日減持後持股約2.187億股，意味由8月25日至9月1日期間，巴菲特合共減持約1157.9萬元，以比亞迪期間平均價264.37元計，期內合共套現約30.6億元；意味期間每日平均沽貨套現5.1億元。

由於根據聯交所的申報規則，持股5%以上的股東若增加或減少持股時跨越1個百分點，就須要披露持股變動，因此股神只需於9月1日作出申報。

針對巴菲特再度減持比亞迪H股一事，比亞迪相關工作人員表示，比亞迪也從港交所獲悉相關情況，股東減持行為系股東投資決策，公司銷量屢創新高，目前經營情況健康，一切正常。

（第二版加入過去一周沽貨金額）

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編輯：陳韻妍