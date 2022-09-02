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【通訊技術】華為余承東：將發表「向上捅破天」新技術 被指新手機Mate 50將支援衛星通訊功能 搶先iPhone 14兩日發表

環球政經 17:57 2022/09/02

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華為即將於9月6日發表全新的Mate 50系列手機，華為常務董事及終端BG CEO余承東在微博透露：「即將發布的華為Mate 50系列標誌著Mate系列的十年里程碑，一定會給大家帶來意想不到的驚喜。關於Mate系列，同事收集了9個大家很關心的問題讓我回答。給大家劇透一下，9月6日的發布會上將給大家揭秘華為將發布捅破天的新技術」。

【溫股知新】加息預期非重點   留意業績基本面

根據此前天風國際證券分析師郭明錤的爆料，估計新技術就是北斗衛星導航系統的短報文通訊服務功能。郭明錤在其文章《傳聞中的iPhone 14支持衛星通訊的調查更新》便曾透露，「華為將於9月6日舉行媒體發布會並發布新機Mate 50，Mate 50可能會通過北斗系統支持的衛星通訊提供緊急簡訊服務。」

他更進一步預測，聯發科和華為的努力進一步證明，衛星通訊最終可能會成為包括iPhone在內的智慧型手機的必備功能。郭明錤指出，近年來日益頻繁的自然災害和地緣政治衝突，可能將使透過衛星通訊的緊急簡訊/語音服務成為智慧型手機的必備功能。

早前在蘋果發表的秋季發佈會邀請函上，其「Far Out」主題及星空蘋果圖案，亦被解讀為蘋果全新的衛星通訊服務，郭明錤亦預測iPhone 14上的衛星通訊功能，主要是用作提供緊急簡訊/語音服務。

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責任編輯：嚴浩文

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