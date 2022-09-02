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【國企ADR】國壽ADR美國退市已於9.2生效

股市 17:09 2022/09/02

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【國企ADR】國壽ADR美國退市於9.2生效

中國人壽 （02628） 已向美國證交會提交退市表格。國壽指，已於8月12日向公司存託股的存託銀行德意 志美國信孚銀行發出存託股項目的終止函。國壽ADR於紐交所最後交易日期為美國東部時間9月1日，存託股的退市已於9月2日生效。

截至9月1日，國壽共發行2440.8萬存託股，對應1.2億股H股，佔已發行H股總數的1.64%。存託行已於8月31日向所有存託股持有人發出通知，告知國壽存託股項目的終止將於2022年11月11日生效。

存託股持有人有權在終止日後六個月期限屆滿日，即2023年5月11日之前的任何時間，根據協議，可將持有的存託股交還給存託行以撤銷存託股，並換取公司H股，存託股持有人交還的每1股存託股可換取5股公司H股。

在2023年5月11日之後，存託行有權出售屆時仍流通在外的存託股所代表的H股，並在出售後按比例代未交還存託股的持有人持有因出售獲取的未進行投資的淨收益。

國壽全日跌0.7%，收報11.12元，成交約2.4億元。

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編輯：袁諾曦

H股 港股 ADR 中國人壽（02628）

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