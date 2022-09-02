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【業績｜電訊股】數碼通全年純利微跌5%至4.23億　撇除政府補貼增16%　派末期息15.5港仙、股息率近7.3厘（第二版）

股市 18:27 2022/09/02

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數碼通全年純利微跌5%至4.23億　撇除政府補貼增16%　派末期息15.5港仙

數碼通電訊 （00315） 公布全年業績，2021/2022財年全年股東應佔溢利達4.23億元，按年減少5%，撇除政府補貼後，溢利按年增長16%，派發末期息15.5港仙，全年合共派發30港仙。數碼通今日收報4.12元，跌0.7%，現價股息率接近7.3厘。

數碼通全年服務收入按年增3%，流動服務月費計劃期末ARPU上升5%至213元，截至6月底，5G服務客戶佔數碼通月費計劃客戶的比例增加至28%，推動ARPU持續增長。不過漫遊業務方面，漫遊業務收入在上季出現初步回升跡象，但復甦步伐仍然緩慢。

5G家居寬頻成主要增長動力來源 

數碼通指，過去一年5G家居寬頻服務成為業務主要增長動力來源，按年客戶人數上升超過2倍，收入增長超過3倍。數碼通副行政總裁譚樂文表示，5G家居寬頻業務的收入和用戶增長速度都非常理想，未來會繼續集中拓展這一市場。雖然目前數碼通在5G家居寬頻市場的市佔率仍較小，相信未來一年仍然會以現在的增長速度去發展。

頻譜開支料明年見頂

執行董事兼科技總裁鄒金根表示，頻譜成本料將在明年見頂，此後一年資本開支預計將會下降約10%，而網絡成本亦將有所下降，之後數年將維持在一個穩定的水平。

公司截至6月底全年的EBITDA達25.75億元，按年增長4.7%。香港客戶人數輕微增長至275萬，對比再上一財年為274萬。剔除虛擬網絡供應商客戶，月費計劃客戶流失率跟對上一年相若，維持於0.7%低位。

（第二版加入管理層言論）

相關文章：【電訊商】數碼通Smartone 10月14日終止2G服務、騰出頻譜提供4G及5G服務　通訊辦：已予事先同意

【業績｜電訊股】數碼通中期少賺6%　管理層：5G月費計劃無意減價、資本開支高峰期已過

記者：梁安琪

港股 數碼通（00315） 寬頻 電訊 純利 5G

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