【業績｜電訊股】數碼通全年純利微跌5%至4.23億　撇除政府補貼增16%　派末期息15.5港仙、股息率近7.3厘

▲ 數碼通全年純利微跌5%至4.23億 撇除政府補貼增16% 派末期息15.5港仙

數碼通電訊 （00315） 公布全年業績，2021/2022財年全年股東應佔溢利達4.23億元，按年減少5%，撇除政府補貼後，溢利按年增長16%，派發末期息15.5港仙，全年合共派發30港仙。數碼通今日收報4.12元，跌0.7%，現價股息率接近7.3厘。

數碼通全年服務收入按年增3%，流動服務月費計劃期末ARPU上升5%至213元，截至6月底，5G服務客戶佔數碼通月費計劃客戶的比例增加至28%，推動ARPU持續增長。不過漫遊業務方面，漫遊業務收入在上季出現初步回升跡象，但復甦步伐仍然緩慢。

數碼通指，過去一年5G加劇寬頻服務成為業務主要增長動力來源，按年客戶人數上升超過2倍，收入增長超過3倍。

公司截至6月底全年的EBITDA達25.75億元，按年增長4.7%。香港客戶人數輕微增長至275萬，對比再上一財年為274萬。剔除虛擬網絡供應商客戶，月費計劃客戶流失率跟對上一年相若，維持於0.7%低位。

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記者：梁安琪