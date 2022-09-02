  • 31°C
香港時間 : 2022902日 (週五) 17:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港銀業績】上海商業銀行上半年稅後溢利逾12億元　按年跌約14%　錄歸屬於股東全面虧損逾9億元

股市 17:01 2022/09/02

分享：

分享：

上海商業銀行今年首6個月的綜合稅後溢利為12.51億元，按年減少13.5%。由於投資氣氛疲弱，證券及投資業務減少，令淨服務費及佣金收入按年跌23.7%。帶息資產的收入因資金配置至優質及短期組合而持平，惟客戶存款的成本增加而令淨利息收入跌3.8%。財資業務貢獻較去年同期增加，外滙業務方面表現出色，然而債券及股票投資組合收益減少。

該行今年上半年錄得總額9.39億元歸屬於該行股東的全面虧損，而去年同期則為收益15億元，主要由於市場利率飆升及大中華地區股票市場波動，令該行債務證券組合及股權投資按市價計算有減值。期內客戶貸款總額增加1%至974億元，客戶
存款總額增加0.2%至1,840億元，整體貸存比率由去年底之52.5%升至52.9%。

今年上半年末，該行的總資產和股東權益分別為2,330億元和329億元，較去年底減少0.5%及3.7%，平均總資產回報率（ROA），平均股東資金回報率（ROE）及平均流動性維持比率（LMR）分別為1.1%，7.5%及58.4%，該行資本及流動資金保持強韌，資本充足比率（CAR）及普通股權一級資本比率分別為21.4%及18.1%。

該行指，鑑於地緣政治不明朗、加息預期、經濟衰退隱憂和新冠病毒引致的各項公共衛生問題，經營環境將會繼續嚴峻，該行會抓緊被視為重要策略增長領域的ESG等機遇，積極投放資源於員工及數碼化轉型，及提升合規和風險管理。

相關文章：

【中小企】上海商業銀行推出「上商企業理財」手機App

【跨境理財通】上商成「跨境理財通」試點銀行　推南北向通多重優惠

編輯：胡學能

經濟 銀行 上海商業銀行

上一篇文章

【業績｜電訊股】數碼通全年純利微跌5%至4.23億　撇除政府補貼增16%　派末期息15.5港仙、股息率近7.3厘

下一篇文章

【銀色債券】4厘保底息銀債截飛　中銀香港料整體市場認購人數可逾28萬人、申請16手或以下人士可獲全數派發
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【芯片大戰】美國芯片禁令延至香港　禁英偉達向中國和香港出口兩款AI芯片、料單季失4億美元　英偉達早段跌逾一成（第四版）
【芯片大戰】美國芯片禁令延至香港　禁英偉達向中國和香港出口兩款AI芯片、料單季失4億美元　英偉達早段跌逾一成（第四版）
【芯片大戰】美國「轉軚」允許英偉達出口AI高端芯片至中國　香港禁令放寬至明年9月
【芯片大戰】美國「轉軚」允許英偉達出口AI高端芯片至中國　香港禁令放寬至明年9月
【港股夜期+ADR】滙豐ADR低港1.2%　夜期收市僅跌27點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】滙豐ADR低港1.2%　夜期收市僅跌27點（不斷更新）
【美股期貨】非農數據公布前　道指期貨跌26點、納指期貨升3點（不斷更新）
【美股期貨】非農數據公布前　道指期貨跌26點、納指期貨升3點（不斷更新）
【香港通關】彭博：港府仍目標11月結束入境酒店隔離措施　舉行全球銀行家峰會、國際欖球賽以證香港復常
【香港通關】彭博：港府仍目標11月結束入境酒店隔離措施　舉行全球銀行家峰會、國際欖球賽以證香港復常
【港股市況】內房物管挫、碧服挫逾一成　騰訊逆市升　恒指全日跌145點（不斷更新）
【港股市況】內房物管挫、碧服挫逾一成　騰訊逆市升　恒指全日跌145點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款