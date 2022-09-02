【港銀業績】上海商業銀行上半年稅後溢利逾12億元　按年跌約14%　錄歸屬於股東全面虧損逾9億元

上海商業銀行今年首6個月的綜合稅後溢利為12.51億元，按年減少13.5%。由於投資氣氛疲弱，證券及投資業務減少，令淨服務費及佣金收入按年跌23.7%。帶息資產的收入因資金配置至優質及短期組合而持平，惟客戶存款的成本增加而令淨利息收入跌3.8%。財資業務貢獻較去年同期增加，外滙業務方面表現出色，然而債券及股票投資組合收益減少。

該行今年上半年錄得總額9.39億元歸屬於該行股東的全面虧損，而去年同期則為收益15億元，主要由於市場利率飆升及大中華地區股票市場波動，令該行債務證券組合及股權投資按市價計算有減值。期內客戶貸款總額增加1%至974億元，客戶

存款總額增加0.2%至1,840億元，整體貸存比率由去年底之52.5%升至52.9%。

今年上半年末，該行的總資產和股東權益分別為2,330億元和329億元，較去年底減少0.5%及3.7%，平均總資產回報率（ROA），平均股東資金回報率（ROE）及平均流動性維持比率（LMR）分別為1.1%，7.5%及58.4%，該行資本及流動資金保持強韌，資本充足比率（CAR）及普通股權一級資本比率分別為21.4%及18.1%。

該行指，鑑於地緣政治不明朗、加息預期、經濟衰退隱憂和新冠病毒引致的各項公共衛生問題，經營環境將會繼續嚴峻，該行會抓緊被視為重要策略增長領域的ESG等機遇，積極投放資源於員工及數碼化轉型，及提升合規和風險管理。

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編輯：胡學能