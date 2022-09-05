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【英揆之爭】幾時有結果？英女王改於蘇格蘭任命新首相

環球社會熱點 10:05 2022/09/05

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英國執政保守黨黨魁之爭進入最後階段，當地時間今日（5日）將會公布外相卓慧思與前財相辛偉誠當中，誰人可成為黨魁，接替約翰遜成為新一任首相。另外，英女王打破過去70年傳統，改於蘇格蘭任命新首相。

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【英揆之爭】卓慧思排除能源配給 承諾上台不加徵稅 【下一頁】

  • 幾時會知道選舉結果？

英國上周五下午5時（本港翌日零時）已經結束投票，保守黨表明此後收到的所有選票，都不會計算為有效選票。

由於點票需時，保守黨預計於當地時間今日中午12點半（本港晚上7點半），由保守黨1922委員會主席布拉迪（Graham Brady）於國會所在的西敏宮宣讀選舉結果。

不過，以往如果有候選人主動宣布退選或承認落敗，公眾就會比預期更快知道結果。例如2016年的保守黨魁選舉中，利雅華（Andrea Leadsom）因失言主動宣布退選，對手文翠珊（Theresa May）自動當選。

  • 新首相幾時上任？

保守黨今日宣布新首相人選後，勝出者料會簡單發表勝利演説，然後再於國會向保守黨人發表正式演説。新首相料於翌日上任。

看守首相約翰遜（Boris Johnson）遞信辭職後，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）會以君主身份接見新首相，正式要求新首相籌組新内閣。然後，新首相會正式進駐唐寧街官邸。

新首相按傳統預計會在官邸外發表演説，向國民闡述上任首相後的願景。

  • 英女王改於蘇格蘭任命新首相

英女王多年來都按照傳統，在白金漢宮任命新首相。但她去年起行動不便，英媒指按醫生建議她不適合旅行，因此不適合長途跋涉在兩日來回倫敦及蘇格蘭。

是次為英國近代首次在英格蘭以外地區委任首相，英女王將於巴爾勒莫爾城堡（Balmoral Castle）完成新舊首相交接工作。

據悉，上述安排是為方便新首相行程，也為免英女王因行動不便，要在最後一刻更改接見新首相地點。

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責任編輯：鄭錦玲

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