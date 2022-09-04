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【業績｜航運】中遠海發：貨櫃單價回落至2800美元　料價格在合理利潤空間波動

股市 08:45 2022/09/04

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【業績｜航運】中遠海發：貨櫃單價回落至2800美元　料價格在合理利潤空間波動

經營集中箱業務的中遠海發 （02866） 董事會秘書蔡磊表示，造箱或租箱將進入供需平衡新常態，集裝箱業務韌性較強。集團管理層指上半年銷售回落符合公司預期，貨櫃單價從4000美元，回落至2800美元，預計價格將在合理利潤空間波動。

上半年集團貨櫃銷售58萬標準箱（TEU），市場份額為22%，由於集裝箱市場需5年至10年時間才能培育成合格供應商，因此集團不怕新興行業競爭，但展望方面，蔡磊指將透過科技含量及數據集成提高造箱品牌科技價值。

美元近日走強，中遠海發主要收入為美元，而成本為人民幣，管理層指美元升值有利匯率收益，至於以美元產生的財務成本目前屬「有限及可控」。

中遠海發公布截至6月底止上半年業績，收益按年倒退12.3%至149.49億元人民幣（人民幣，下同），純利按年倒退11.3%至26.95億元；每股盈利0.1994分；不派中期息。

同系【中遠海控】【中遠海運】上半年業績亦已公布

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記者：宋佩恩

外滙 港股 航運 美元 業績公布 中遠海發（02866）

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