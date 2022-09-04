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【解碼｜內銀股】內銀不良貸款形成下半年可望放緩　邊隻內銀股成分析師首選？

股市 10:00 2022/09/04

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內銀業績期落幕，大和指內地宏觀經濟挑戰需時解決，惟內銀行業未來將逐步復甦，淨息差收窄情況也有望逐步適度放緩，信貸需求第四季料可恢復。

大和指在客戶收入減少、內房債務問題，以及資本市場波動所導致的負面財富效應下，第二季消費信貸需求疲弱。至於企業信貸需求，亦由於企業現金需求穩定而有所放緩。內銀對高質客戶的競爭，也拖低了貸款息率。

資產質素上，大和指來自內房行業的不良貸款於第二季持續形成，當中包括企業貸款與住宅按揭。展望下半年，內銀的不良貸款形成料將繼續，但可望隨經濟復甦而放緩。與此同時，在嚴謹的控制措施與減值撥備充足下，內銀料有能力良好管控其整體資產質素。至於屬非利息收入的中間業務，大和相信經濟復甦將有助緩和中間收入之壓力。

行業股份方面，大和看好具高業務增長的股份，首選股有郵儲行 （01658） 及招行 （03968） ，因兩者較受惠行業催化劑，且基本因素穩健。另外，具防守性的國企銀行，即工行 （01398） 、建行 （00939） 及中銀香港 （03988） ，因屬「穩陣」之選，亦獲該行給予「買入」評級。

大型內銀前景較優

另一大行高盛指，大型內銀第二季均加強撥備，而非透過釋放撥備推動盈利，行業的內房信貸風險敞口整體亦有所緩和。整體而言，高盛認為大型內銀與個別小型內銀，增長前景均優於中型內銀。該行解釋，大型內銀撥備較多，盈利質素亦最佳，至於小型內銀的撥備前盈利增長幅度，亦遠超其撥備增幅。

個股方面，高盛重申對工行「買入」評級，因股息率有約9%，且次季業務符預期，招行亦因估值吸引、風險緩衝能力強勁，以及在高端城市重啟增長潛力較大，因而獲高盛看好。

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