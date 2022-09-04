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【疫市營商】疫下組餐旅集團遇4大困難　強調僱傭互信留人才

14:00 2022/09/04

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疫情為本港餐飲業帶來嚴重衝擊，不少食肆相繼結業。但有商家卻選擇與拍檔在疫下連開3間主打異國菜酒吧，並擴展遊艇業務，組成新的餐旅集團Singular Concepts。利用團隊各夥伴的專長，正面迎戰疫下4大挑戰，包括1）禁晚市堂食，酒類飲品零銷情、2）封關致國際遊客清零、3）經營成本高，營業額低，以及4）人才短缺。

【疫市營商】先施百貨參戰日式零售　中村商店西九龍中心開幕

於2018年首次涉足本港餐飲業的Singular Concepts聯合創辦人兼行政總裁David Sit指，過去兩年，在港營商確實不容易，但食肆結業的同時，亦為餐飲業帶來「補位」機會，

我們仍然可以看到香港市場的發展潛力，並藉這些機會讓人們嘗試更多新事物。

雖然看好本港餐飲業，但David坦言，集團旗下餐廳大多主打酒類飲品，卻遇上晚市堂食禁令，他們不得不調整餐廳營業時間和菜單，改為提供早午餐和下午的雞尾酒套餐。部分餐廳更嘗試推出多種雞尾酒外賣，帶來新收入來源。這有限度的成功，全靠團隊在面對危機時保持敏捷的反應。

拓雞尾酒外賣　攻港Foodie客群

他續指，遊客對集團業務極其重要，特別是來自中國和外國的男遊客。面對封關措施，國際遊客寥寥可數，亦是無可奈何。但香港不乏美食愛好者，港人樂意外出尋覓新餐廳、新酒吧；加上眼見咖啡店愈開愈多，不少咖啡品牌亦是在疫下開業，為David帶來更多信心。

如果我們能夠提供一個獨特、強大的新餐飲概念給消費者，市場潛力仍然很大，我們只是需要一個時間適應。

在疫下大張旗鼓開設多間異國菜酒吧，加上反覆的市況，難免會遇上人才管理的挑戰。David認為，餐飲業需要許多外地人才，如來自法國和西班牙的廚師，但礙於政府封關和抵港檢疫措施，外地人才來港就是不太可能;加上不少餐飲業從業員疫下轉行，令人才更缺乏。

深知人才難覓，他亦設法留住難得且合適人才。他坦言，即使營業額再差，集團亦未有在疫情期間辭退員工。

他們知道市況很差、生意很差，只要你不辭退他們，他們會知道再差的環境下，還有公司一起走過。

David慶幸得到餐廳業主和其員工諒解，以減免租金和放無薪假等方式，稍稍緩解疫下經營困難。

拒用微觀管理　強調僱傭互信和賦權

他續指，要有效地留住人才不能採用微觀管理，反而要強調「 透明、誠信、多元化、包容性」等核心的公司價值觀。

消費者對餐飲業的包容度不高，若然今次有很差的體驗，自然不會回頭。當你以正確的方式回應你的員工，讓員工感到受保護。 員工開心，他們亦會令客人開心。

因此，David願意賦予各部門主管更大的權利，憑藉他們對相關部門的運作，和對同事的了解，為員工提供最合適的調配。他更笑指，所有員工都有他的電話號碼，當員工有需要，甚至可以跳過其直屬上司，直接與他對話。

為增加員工對公司的認可，令他們為工作而感到自豪，員工亦可以自行商討如何將部分營利用於慈善事業，回饋社區。

此外，David稱，團隊精神和共同成長，才是集團可持續發展的重要因素。所以除了舉行一般的員工聚會外，在工作上亦特別強調共享成果。整個團隊從銷售額中所得到的分成和小費都一樣，冀員工之間不分你我，共分同一個餅。

【市場策略】善用IP聯乘策略　茶飲店一小時平均售出過千杯飲品（有片）

【餐飲業】通脹影響出外用餐意慾　惟早餐消費未變

記者：殷凱怡

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人才管理 可持續發展 疫情 市場拓展 午餐 廚師 外賣 無薪假 營業額 結業

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