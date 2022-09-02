傳特朗普討厭美國政治現況 女婿：他考慮再選總統

美國前總統特朗普近期不斷放風，暗示有意再度競逐總統，惹起不少關注。特朗普女婿庫什納近日接受採訪時表示，特朗普顯然正考慮2024年再度參選總統。庫什納同時透露，特朗普討厭現時政治情況。他亦認為若特朗普依然在位，俄烏戰爭就不會發生。

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庫什納（Jared Kushner）接受英國《天空新聞網》訪問時被問及，特朗普（Donald Trump）是否準備再次爭取入主白宮。他回應指，在相關議題上無人能代特朗普回答。他僅透露特朗普曾咨詢意見，他當時僅指情況棘手。庫什納最後指，認為特朗普顯然正考慮參選總統。

庫什納另外透露，特朗普討厭現時政治生態。庫什納指特朗普在任期間經濟很好，並填補由疫情造成的財政漏洞，任內亦成功研發疫苗。他強調，特朗普任內歐洲乃至全球均處於和平狀態，但現時卻有俄烏戰爭，若特朗普在任就不會發生。

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庫什納最後再被問及，特朗普是否未排除再度競逐總統的可能。他回應指，特朗普思維非常靈活（flexible thinker），很難排除任何可能。

庫什納亦在採訪中淡化聯邦調查局（FBI）搜查特朗普佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）的嚴重性，形容僅是「文件工作造成的問題」，認為特朗普及美國司法部（DOJ）雙方之間可解決問題。庫什納承認目前仍未清楚FBI帶走文件內容，指現時仍依賴媒體報道得悉細節。

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責任編輯：李俊儀