【iM話理知】高通脹遇上加息潮 財務自由人教理財

下一篇文章
【投資分析】對沖基金巨頭Man Group：亞洲股市明年將超越歐美
其他股評時段:
02:25 高通脹時期投資
05:00 投資股票首選?
06:25 美股通脹及加息預期
10:20 AAPL
13:00 Netflix Amazon
17:10 中港股市
21:00 富途基本面分析
27:35 1211 比亞迪
30:00 Tesla
34:00 0700 騰訊
38:20 9988 阿里巴巴
40:35 3690 美團
44:00 Q&A
《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。
【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#iMoney網站: imoneymag.com
#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+
#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription
欄名 : iM話理知