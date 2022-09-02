【銀色債券】4厘保底息銀債截飛　中銀香港料整體市場認購人數可逾28萬人、申請16手或以下人士可獲全數派發

第七批、保底息達4厘的銀色債券已於今午2時截止認購，料政府發言人今稍後公布初步認購結果。

中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，今年銀債認購一如預期反應熱烈，經該行認購銀債的人數創該行新高，較去年升近2成，而經手機銀行認購的客戶數目亦較去年升7成，該行預計今年市場整體認購人數可超過28萬人，如果以發行額最多增至450億元計算，預計申請16手或以下的人士可獲全數派發，由於近期市況較波動，而銀債可鎖定3年的4厘保證回報，相信客戶會長期持有銀債收息。

恒生銀行 （00011） 投資產品及顧問業務主管李佩珊表示，該行客戶認購第七批銀色債券的反應十分熱烈，總認購人數打破歷年紀錄，當中以60至64歲的客戶反應最為踴躍，認購人數及金額均高於其他年齡組別。

她認為，從近年銀色債券、通脹掛鈎債券及綠色債券等面向零售投資者的計劃先後推出及深受客戶歡迎，反映市場對提供回報穩定的投資選項有一定需求，以便及早為未來作準備。

渣打香港表示，該行接獲的銀色債券申請較對上一批增加近一成。

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編輯：胡學能