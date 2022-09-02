▲ 【銀色債券】29萬人認購銀債創新高凍資626.4億元 認購15手或以下料均可獲足額配發 保底息4厘 倘獲15手年息6000元

第七批、保底息達4厘的銀色債券已於今午2時截止認購，政府發言人公布，從配售機構收集到的初步資料，初步認購結果顯示約29萬人認購，認購金額約626.4億元，是目標發行額的約1.8倍，而認購人數較去年高13%，由於銀債的認購反應熱烈，預計最終發行額將提高至上限450億元。發言人稱，計劃於9月9日公布配發結果。

若認購人最終獲發15手，保底息4厘下，年息穩獲6000元。

中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，今年銀債認購一如預期反應熱烈，經該行認購銀債的人數創該行新高，較去年升近2成，而經手機銀行認購的客戶數目亦較去年升7成，該行預計今年市場整體認購人數可超過28萬人，如果以發行額最多增至450億元計算，預計申請16手或以下的人士可獲全數派發，由於近期市況較波動，而銀債可鎖定3年的4厘保證回報，相信客戶會長期持有銀債收息。

滙豐香港財富管理及個人銀行投資及財富管理部主管安博哲（Sami Abouzahr） 表示，新一批銀債認購反應非常熱烈，反映客戶在市況波動的情況下，傾向選擇低風險及有穩定回報的投資，經滙豐認講的申請宗數在新客戶帶動下創歷年新高，超過40%的客戶未有於去年認購銀債，並有超過10%的客戶是申請銀債前，才於8月新開立投資戶口。另外，不少客戶都經由數碼渠道進行認購，其中經滙豐流動理財遞交申請的比例高於去年。

恒生：總認購人數破紀錄

恒生銀行 （00011） 投資產品及顧問業務主管李佩珊表示，該行客戶認購第七批銀色債券的反應十分熱烈，總認購人數打破歷年紀錄，當中以60至64歲的客戶反應最為踴躍，認購人數及金額均高於其他年齡組別。

信銀國際指，認購期內，接獲之銀債平均認購金額超過23萬元，最高認購金額達300萬元，該行將推出銀債退款優惠，由9月14日至30日，客戶利用銀債退款敍做6個月港元定期存款，可享特惠年利率，優惠詳情稍後公布。

上海商業銀行零售銀行業務總監陳志偉表示，銀債客戶認購人數較去年增加，而平均認購金額維持約20萬元，鑑於近期市場波動較大，客戶於投資決策上相對較保守，故料今次市場對銀債反應會熱烈，總認購人數及金額有機會再創新高，預計每人分到15至25手。

工銀亞洲表示，今批銀債總認購人數與對上一批（第6批）相若，最高認購金額約為400萬元（即400手），每名投資者的平均認購金額為20萬元（即20手），透過電子渠道認購的客戶較往年上升一成。工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，就整體市場而言，今批銀債的認購反應如預期般熱烈，主要是由於今次銀債的保證息率由去年的3.5%上調至4%，加上發行規模可視乎市況調高至450億，相信在現時波動市況下，銀債對銀髮投資者而言是相對穩健的投資選擇。

渣打香港表示，該行接獲的銀色債券申請較對上一批增加近一成。東亞銀行 （00023） 指，就今批銀債，該行錄得踴躍的認購反應，符合預期，將會推出退款優惠，詳情稍後公布。

耀才：股債市場陰晴不定 4厘銀債成銀髮資金出路

證券行方面，耀才證券 （01428） 執行董事兼行政總裁許繹彬表示，合共收到接近2150人申請，認購金額近4億元，認購最多的客人200萬元，而今次銀債反應非常熱烈，認購人數及金額均創新高。許指，鑑於老友記一向喜歡在股市投資較穩陣的收息股，或喜歡新股認購，惟今年股市表現反覆及新股市埸表現不濟，相信令銀髪一族卻步，加上全球股市或債市陰晴不定，苦無投資方向下，政府今次大幅加碼將銀債額度增至450億，提高回報至4厘，令銀髪族找到穩陣回報的出路，所以重鎚出擊。他預計抽15手以下將會全中。

致富證券董事及證券業務主管郭家安表示，共收到1185人申請，比去年多25%， 金額約2億元，最多認購金額為100萬元，今年新踏入60歲的客戶反應良好，預計每人有15手，退款可免手續費認購基金。

富途（美：FUTU）表示，銀債認購共接獲逾2,000人申請，獲得近4億元總認購金額，人均認購17手，最高認購額為100手，富途首次於平台上推出銀債服務，成績超出預期。

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編輯：胡學能