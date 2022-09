【山地悠遊人生@iM網欄】黑山之美

黑山Montenegro 很小,但黑山有美麗的海岸,歐洲很多名人貴族喜歡到黑山度假。當時我只打算停留一天,結果停留了三天還是覺得不夠。

Kotor古城牆

最著名景點是Kotor古城牆,非常值得一遊,除非是行動不便,強烈建議慢慢爬上城牆繞一圈,不要只是跑到高處看一下,務必完整走一圈,雖然爬上城牆並不輕鬆,全程暴曬幾乎無遮蔽物,上坡路段越走越陡,有無盡的樓梯,但漸漸看到Kotor城牆景色,紅磚屋頂高高低低,老城的每個角落都是一幅幅典型的明信片。站在城牆頂端,藍色峽灣構成一幅動人的景色,為這峽灣古城全景,一切都值得。

潛艇隱身術

潛艇隧道(Submarine tunnel),是南斯拉夫時代,以免潛艇被衞星或間諜飛機拍攝到,所以用混凝土建造隱藏潛艇的基地,當時軍隊會用石塊和樹木掩護隧道出口來隱藏潛艇。我們坐小艇進隧道內,軍事緊張感早已蕩然無存,現在隧道內空空如也,只見長滿鐵銹的船纜絞輪和支架,成為歷史見證。

▲ 潛艇隧道

▲ 人工島上的教堂

人工島

參加海岸線一日遊,除了可以在藍洞裏暢泳,行程尾聲會登上人工島 Our Lady of the Rocks,它是黑山海岸線最具代表性的景點。傳說中有海員在礁石上發現聖母像,海員想在原址築一座教堂供奉聖母像,所有每次歸航都會在同一位置拋一塊石頭,希望堆積出陸地,漸漸成為當地海員們的一個傳統。真實的人工島是用破船和石塊填出來的,但傳說故事比較有吸引力。屹立在海中心的教堂和燈塔,遠觀神祕而賞心悅目,近看神聖而美麗!

黑山美食很多,海鮮做得非常棒!從克羅地亞開始,天天吃烤魷魚, 這酒店 Hotel Adrovic 的手法太妙了,普通的東西加上細緻處理就不普通了, 廚師用了本地的小蝦釀在魷魚裏烤,加上生蒜蓉、橄欖油和海鹽調味,太棒!

作者_山地姑娘(姚曉蘭)簡介: 以為自己愛財,從事金融業9年,後來發覺更愛看天下,求學袋鼠國,以教外國人中文維生,立志歷遊天下,至今背包遊80多國,遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表,唯有撰寫旅遊博客,正宗憤世嫉俗熟女!

