【山地悠遊人生@iM網欄】黑山之美

黑山Montenegro 很小，但黑山有美麗的海岸，歐洲很多名人貴族喜歡到黑山度假。當時我只打算停留一天，結果停留了三天還是覺得不夠。

Kotor古城牆

最著名景點是Kotor古城牆，非常值得一遊，除非是行動不便，強烈建議慢慢爬上城牆繞一圈，不要只是跑到高處看一下，務必完整走一圈，雖然爬上城牆並不輕鬆，全程暴曬幾乎無遮蔽物，上坡路段越走越陡，有無盡的樓梯，但漸漸看到Kotor城牆景色，紅磚屋頂高高低低，老城的每個角落都是一幅幅典型的明信片。站在城牆頂端，藍色峽灣構成一幅動人的景色，為這峽灣古城全景，一切都值得。

潛艇隱身術

潛艇隧道（Submarine tunnel），是南斯拉夫時代，以免潛艇被衞星或間諜飛機拍攝到，所以用混凝土建造隱藏潛艇的基地，當時軍隊會用石塊和樹木掩護隧道出口來隱藏潛艇。我們坐小艇進隧道內，軍事緊張感早已蕩然無存，現在隧道內空空如也，只見長滿鐵銹的船纜絞輪和支架，成為歷史見證。

▲ 潛艇隧道

▲ 人工島上的教堂

人工島

參加海岸線一日遊，除了可以在藍洞裏暢泳，行程尾聲會登上人工島 Our Lady of the Rocks，它是黑山海岸線最具代表性的景點。傳說中有海員在礁石上發現聖母像，海員想在原址築一座教堂供奉聖母像，所有每次歸航都會在同一位置拋一塊石頭，希望堆積出陸地，漸漸成為當地海員們的一個傳統。真實的人工島是用破船和石塊填出來的，但傳說故事比較有吸引力。屹立在海中心的教堂和燈塔，遠觀神祕而賞心悅目，近看神聖而美麗！

黑山美食很多，海鮮做得非常棒！從克羅地亞開始，天天吃烤魷魚， 這酒店 Hotel Adrovic 的手法太妙了，普通的東西加上細緻處理就不普通了， 廚師用了本地的小蝦釀在魷魚裏烤，加上生蒜蓉、橄欖油和海鹽調味，太棒！

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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