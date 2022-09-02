  • 30°C
香港時間 : 2022902日 (週五) 22:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【山地悠遊人生@iM網欄】黑山之美

名人薈萃 22:12 2022/09/02

分享：

分享：

 

黑山Montenegro 很小，但黑山有美麗的海岸，歐洲很多名人貴族喜歡到黑山度假。當時我只打算停留一天，結果停留了三天還是覺得不夠。

Kotor古城牆

最著名景點是Kotor古城牆，非常值得一遊，除非是行動不便，強烈建議慢慢爬上城牆繞一圈，不要只是跑到高處看一下，務必完整走一圈，雖然爬上城牆並不輕鬆，全程暴曬幾乎無遮蔽物，上坡路段越走越陡，有無盡的樓梯，但漸漸看到Kotor城牆景色，紅磚屋頂高高低低，老城的每個角落都是一幅幅典型的明信片。站在城牆頂端，藍色峽灣構成一幅動人的景色，為這峽灣古城全景，一切都值得。

潛艇隱身術

潛艇隧道（Submarine tunnel），是南斯拉夫時代，以免潛艇被衞星或間諜飛機拍攝到，所以用混凝土建造隱藏潛艇的基地，當時軍隊會用石塊和樹木掩護隧道出口來隱藏潛艇。我們坐小艇進隧道內，軍事緊張感早已蕩然無存，現在隧道內空空如也，只見長滿鐵銹的船纜絞輪和支架，成為歷史見證。

潛艇隧道

人工島上的教堂

人工島

參加海岸線一日遊，除了可以在藍洞裏暢泳，行程尾聲會登上人工島 Our Lady of the Rocks，它是黑山海岸線最具代表性的景點。傳說中有海員在礁石上發現聖母像，海員想在原址築一座教堂供奉聖母像，所有每次歸航都會在同一位置拋一塊石頭，希望堆積出陸地，漸漸成為當地海員們的一個傳統。真實的人工島是用破船和石塊填出來的，但傳說故事比較有吸引力。屹立在海中心的教堂和燈塔，遠觀神祕而賞心悅目，近看神聖而美麗！

黑山美食很多，海鮮做得非常棒！從克羅地亞開始，天天吃烤魷魚， 這酒店 Hotel Adrovic 的手法太妙了，普通的東西加上細緻處理就不普通了， 廚師用了本地的小蝦釀在魷魚裏烤，加上生蒜蓉、橄欖油和海鹽調味，太棒！

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

更多山地悠遊人生@山地姑娘（姚曉蘭）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文
ADR 美食 軍事 潛艇 廚師 歐洲 黑山

上一篇文章

【新股IPO】樂華娛樂2306傳市況欠佳估值未符預期 擬叫停香港上市計劃

下一篇文章

【iM人物專訪】科網板塊揀贏家 瑞信首選外賣次選電商
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

寧啃15%辣稅　急沽愛琴海岸海景戶　代理：等多大半個月　少付40萬辣稅
寧啃15%辣稅　急沽愛琴海岸海景戶　代理：等多大半個月　少付40萬辣稅
【職場熱話】整天唱衰公司叫人「有得走就好走」 卻十年如一日不敢外闖 打工仔分析背後心態有讚有彈
【職場熱話】整天唱衰公司叫人「有得走就好走」 卻十年如一日不敢外闖 打工仔分析背後心態有讚有彈
【2022中秋節】君悅酒店全新包裝月餅禮盒 早鳥及快閃優惠低至7折 6件裝迷你奶皇月餅300元有找
【2022中秋節】君悅酒店全新包裝月餅禮盒 早鳥及快閃優惠低至7折 6件裝迷你奶皇月餅300元有找
【加密貨幣】澳洲女子申請100元退款獲1000萬元　置業後遭加密貨幣平台起訴
【加密貨幣】澳洲女子申請100元退款獲1000萬元　置業後遭加密貨幣平台起訴
【晶片大戰】美國禁Nvidia及AMD　對中俄出口兩款AI晶片
【晶片大戰】美國禁Nvidia及AMD　對中俄出口兩款AI晶片
摩通推薦13隻 長倉策略首選股份
摩通推薦13隻 長倉策略首選股份
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款