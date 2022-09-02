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【細味醺徒@iM網欄】超越對地酒的印象 「日野屋」華麗而甘味平衡

名人薈萃 22:22 2022/09/02

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自疫情後已有多年未能到日本旅遊。回想數年前到日本自由行，我最喜歡以名古屋作基地，再拼合北上或是向東走的數天行程。數年前走這條路線時，路過了飛驒市。它是一個距離名古屋市大概兩個多小時車程的城市，不少旅者北上立山黑部，都會以此作中途站。

飛驒市不少人誤讀為「飛蟬」，除此以外，其實這城市也有較著名的食材 - 飛驒牛。
遠在香港的日式超級市場，也有特別標註為飛驒牛的牛肉出售，價格也較高。不過，飛驒牛特點是油脂比例高及入口軟綿，但我喜歡牛味較濃的牛肉，所以恕我不太懂欣賞了。不過，旅遊總是每不會吝嗇，而日本每個城市也有它的「名物」，也不妨一試吧。

市內嚐地酒品味當地酒米
除了牛肉，其實日本每個城市，幾乎都有一些當地的酒藏，標榜出產「地酒」為主。地酒意思，是用當地培植的米及水等原材料，在當地小批量生產。如您離開了該城市，一般很難會再買到該瓶酒。由於小城市的地酒多是產出自小酒藏，造酒技術大多沒有那麼講究，所以一般酒體口感都是較粗糙。記得飛驒當地也有不少「地酒」，但著實沒有多少能令我留下深刻的印象，唯有一個銘柄我覺得還不錯的，是「天領」。不過老實說，這也僅僅是相對而言，這銘柄還算不上一等水平。只是從嚐地酒的角度出發，品味一下當地的米及水的風味，對造酒技術的要求，就暫且放下。

一嚐地酒的新銘柄
近日疫情再起，我的酒局大部份都取消了，連存酒也急降至零水平。有日興起欲買一枝清酒獨酌，想不到當日酒舖即場最「新鮮」的生酒，就是這枝由天領酒造釀製的另一銘柄「日野屋」（圖一）。我經常說，倘若我在香港買清酒，那一定會是生酒類，這是因為酒商大多以凍櫃運酒回來，而我自己網購是難以做到。既然這枝酒入瓶日期較近，而且也是來自一個我熟悉的酒藏，再看看這條天領「新line」的網上酒評，評分反超「天領」，便尚且一試。

開瓶試酒後，它意外地超越了我對地酒的印象。心裡想，它絕對可以賣到其它城市或出口，因為它造出了華麗而甘味平衡的酒體，我可以「淨喝」很多也不覺膩，而配搭西餐也很好，因為酒體帶酸，就好像喝一枝果味較重的白酒一樣，而它帶酸以外，米味同時也很突出。

酒藏開拓副線爭市場有驚喜
事實上，日本近年有很多酒藏以另一銘柄，開拓了新的副線，而副線的酒較舊銘柄的酒反而造得更好，這與紅白酒副線酒的質量會略遜的情況不同，好像大納川酒造的銘柄「天花」，就較大納川為佳。雖然沒有確實考究過，但我以為近年不少日本酒藏在生產新派口味的甘口日本酒時，大多改用另一銘柄作名，或許是由藏內其他的釀酒師掛帥，又或許是刻意用另一名稱，釀造另一種風格的酒，意圖搶佔新派清酒的市場份額。各位日後選酒時，不妨拋開對「主牌」酒造所釀酒的看法 儘管一嚐它們的副線，或許有意外收鑊。

日野屋- 純米吟釀無濾過生原酒

作者_醺徒（應雲遊）簡介

七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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