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【餓「新」嘗啖＠iM網】煮得放肆食得驚喜  銅鑼灣新發現

名人薈萃 22:14 2022/09/02

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曾經聽過一位大廚朋友說過，她最難忘在某餐廳工作，那時候三年沒放過假，卻甘之如飴，不是因為慕名而來的賓客，也不是因為老闆的賞識，而是為了那予取予求任她發揮的食材，「可以不計價錢不看產地，肆意選用優質食材，做菜的心情和品質真的不樣！」

作為賓客的我們，只知道食材的質量對口福有直接的影響，從來沒有想過廚師的心情，這就是觀點和角度的不同。所以那天和這位大廚朋友去銅鑼灣新開的「味藏」吃飯，當大家都讚食物好味道好時，她的結論是：「Chef Don有個奇妙的樂園，能啟發他的無限創意。」

能啟發廚師無限創意的「味藏」，是何來頭？這是city’super開的第一家日式餐廳：MIKURA 味蔵 by city’super。打正旗號提供料理，貨源來自自家超市，當中不少食材更是獨家直送。當中最大賣點是以city’super超市內四大獨家人氣日本品牌的優質食材入饌，包括：由日本豆乳匠人親手鮮製的「博多屋豆乳製品」、產量稀少及飼養期長達30個月以上的山形縣A5級和牛「乙女牛」、百年高湯「茅乃舍」和日本高級百貨店人氣沙律專櫃「RF1日本沙律」。這些從前只可買回家自煮的食材，現在由大廚炮製，將食材的精髓發揮得更淋漓盡致，吃得更賞心悅口！

餐廳開業不久，店內大玩時尚簡約日本風，座位寛敞舒適，面向維園，綠意盎然，傍晚時分更可見到一群群白色鸚鵡駐足在天橋的燈柱上，蔚為奇觀。

食物方面，先來前菜。小食三味，由牛脷、魷魚軟骨及煙燻雞腎拼成的小食三味口感和味道各有千秋，送啤酒一流；檸檬海蜇聞得到的爽口清新；唐揚白蝦有驟眼看似炸白飯魚，但味道和口感不可同日而語，食得到的矜貴：豆蓉做成的豆腐渣沙律屬健康料理，怕肥者的恩物。

山形牛蒸鍋是這裏的招牌菜。選用山形縣乙女牛（即處女牛）肉眼或西冷，與日本直送的蔬菜如本菇、舞茸等放入以檜木特製的木盒蒸煮，所用的蒸湯亦十分講究，用茅乃舍的鰹魚高湯，等待期間已聞到陣陣香，打開盒蓋，出來的牛肉油潤嫩滑，鮮味無比，拌以柑橘柚子酸汁，鮮味更加提升，友人叫來一碗珍珠米飯，剎那間已被KO。

「喜知次一夜干」由於鹽漬風乾需時，性價比又高，每日限定。甫端上枱已相當引，火候燒剛剛好，肉質結實鮮美，肉身有鹽漬過的味道，即使沒有落鹽都不會太淡，必食！

另一款大分縣名物雞肉天婦羅，亦相當驚喜，我第一次吃。雞肉外層不是粉漿而是蛋漿，熱辣辣一口咬下去，有淡淡的蛋香味，炸得薄脆的外層裏是嫩滑的雞肉，和想像中的天婦不一樣，和坊間的炸雞亦不一樣，值得一試。

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作者_莎連娜（柯景惇）簡介：

熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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