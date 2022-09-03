【玄人‧峰語@iM網欄】 時來運轉 世局「暗戰」逐步明朗化

對於筆者曾說「八運交九運」令財富蒸發言論，身邊有很多朋友問筆者是否有「天眼通」（說笑而已）看到未來？ 「天眼通」，筆者就沒有了，但對於世運交接的憂慮，的確是存在的。平心而論，即使我們懂術數的，也沒可能任何事情也可以預知，只是明白天體、五行、氣場等運行變化，會大概知道有甚麼的趨勢發生，而趨勢內所發生的事情，沒可能每件事都知道的。當然，有時候我們識命理的，背負的包袱也很重，因為任何行業專家（包括醫生、經濟學者、基金經理等）預測錯誤，都沒有受到太多的責難，反而我們算錯一件半件事情，就會被人罵為「神棍」，不過，吃得鹹魚抵得渴，入得這一行就不怕人講了。

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意料之外的誘因

大家要明白術數不是「天眼通」，也不是「仙法」，只是我們會用另一種工具去看事物，情況好比經濟師、分析員等，會用一個MODEL去預測經濟增長，計算股票價值價，所有MODEL都有跌入誤差（或標準差, STANDARD DERVIATION）的領域 ，術數也是一樣，不可能百份百準確的。筆者在本欄已提過多次，這兩年交運的時間，會有好多「黑天鵝」出現，而這些就是推算MODEL上的誤差了。這個誤差，絕對可以是「情理之內、意料之外」的事情，好像是新冠病毒的出現，可扭轉了整個世界原有的格局，尤其是對職場上的影響，如果沒有新冠疫情，在家工作（WORK FROM HOME）的可行性不會被主流認可。因此，世局的轉變，不是一些你跟筆者可以預計的因素去推動的，一定是一些意料之外的誘因，才可促使變革的出現。

八運資產大泡沫

其實，八運的資產大泡沫的出現，一些正常的經濟學理也解釋不到，也沒法預視的，而我們玄學家也只能說八運是資產大升的大運，但殊不知一場金融海嘯，卻催生這個世運出來。同樣地，八運過去，資產泡沫縮水，一定會是一些不可預視的問題所引伸出來，所以，如果大家還以過去十年的思維去面對這個世代的轉變，最終只會面對多次的目瞪口呆。



美國聯儲局狂印錢的大環境下，十居其九的經濟學家及財經網紅，幾年前都說美元會大幅貶值，相信現在一地都是眼鏡碎了。筆者當時跟筆者身邊的朋友說，千萬不要以常理去看待當這個問題，美元本身不單是貨幣，更是美國的重裝武器，一旦美國使出一招「萬劍歸宗」（即將透過加息去令美元回流至美國市場），世界會來一次的經濟大洗牌。

八轉九財富蒸發

再者，俄烏戰事表面是兩國之戰，但背後亦是一個變相的全球「暗戰」：一來引發了全球通脹，令美國可以發動「萬劍歸宗」，經濟上已不戰而勝；二來、是次戰爭暗地將歐開勢力瓦解，歐元區在世界的影響力下降（歐洲面對的能源危機及通脹，明顯是直接受害者），而且迫於無奈加速了向美歸邊；三來是西方連綫對付中國，亦是另一大戰場所在。因此，八運轉九運主財富蒸發、戰爭、變革的預言已逐步兌現，只是以另一形式出現，而且更會逐步明朗化。至於會有甚麼事情發生，這兩年會逐一揭開底牌。

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作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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