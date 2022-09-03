【Mosaic慢慢砌@iM網欄】馬賽克工具 工欲善其事 必先利其器

我一直說馬賽克是一種易學易精的藝術形式，製作技巧簡單，所用的工具也不複雜。因為馬賽克的材料大都是玻璃、陶瓷，所以馬賽克的工具也是以切割玻璃、陶瓷的為主。

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最常見的工具是馬賽克圓鉗（wheeled nipper），又稱雙輪鉗。顧名思義，它有兩個圓片，夾着玻璃，用力一按，就可一分為二了。那兩片圓片，其實就是刀片，用蝕了斷了可以更換。圓鉗本來是切割陶瓷的，馬賽克藝術家則用來 cut大部分細小的馬賽克粒粒，除了玻璃、陶瓷，較薄的石材也没問題。

這種圓鉗有的名牌子如Leponitt ` Brenda, 會針對馬賽克手工藝研製一些更佳的產品，價錢也自然貴好多。

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創作那麼多年馬賽克，當然用過好多.把圓鉗，有大有小，有的價錢好貴，用不多久刀片就斷裂了，但有的真的平靚正。我最心愛的一把，其實就是第一把。那是多年前在香港演藝學院開設的馬賽克興趣班，老師介紹之後，同學們請求她代為團購，一把才38元。

人與人之間講緣份，想不到人與物之間也有，後來在砌馬賽克時，只要其他鉗沒法切割到的，我都會試試這第一把鉗，往往能解決問題。而且，至今連刀片也不用換，感覺有點神奇，我就稱它為自己的幸運鉗！

另一種是馬賽克平鉗，就是刀片部分是平的，原本也是剪切瓷磚之用，相比圓鉗可以用在較厚較硬的陶瓷或者石頭，但切割玻璃反而不大適合，容易把玻璃擊碎四散。這種平鉗我用的不多，感覺不太順手，切割出來的線條沒那麼筆直，如果要切成圓形更加艱難，不過，它還是蠻受外國許多運用陶瓷材料的藝術家歡迎。

我自己覺得，如果在未決定長期創作馬賽克前，上陶寶買一把幾十元的圓鉗已經足夠，就算真的長期玩下去，當然可以投資更貴的工具，但這些平靚正的照樣用得著。

▲ tools 1: 我的第一把馬賽克圓鉗

▲ tools 2：兩種馬賽克平鉗

作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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