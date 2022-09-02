【港元定存】渣打罕有搶短存 最高息4.5厘

▲ 半年港元定存首破3厘。

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本周正值跨月度，暫有12間大小行鬥加港元定期存款息，包括今天（9月2日）建行亞洲上調半年期，虛擬銀行眾安（ZA Bank）向新用戶獲額外加息1.7厘，較之前的1厘高。

如以9月開局首兩天計，已有7行出手，除了渣打香港 （02888） 全面加息，昨日（1日）提高3個月0.2厘，以及加半年及1年期0.3厘外，還有港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛銀富融（Fusion Bank），以及恒生 （00011） 皆調升半年期，創興加3個月短存，大眾銀行向長息埋手。

另有5間大小行於8月底作最後衝刺，趕乘加息尾班車，分別為TOM集團旗下虛擬銀行匯立（WeLaB Bank），新推半年期享2.6厘，在虛銀中跟富融同屬最高息。工銀亞洲更全面提高短中長息，富邦及大新 （02356） 鬥加不同存期的年息，花旗更一周兩連加。

專家料港銀的定存息暫加快減慢，有兩大主因，既因聯儲局主席鮑威爾放鷹後，震散全球股債，適逢美國股神巴菲特減持比阿迪 （01211） ，又傳騰訊擬出售美團 （03690） 及快手 （01024） 等，負面消息湧現下，累恒指失守兩萬點，遂令銀行力搶防守資金。疊加挾持4厘保底息的銀債競爭，該長者iBond已於今午截票，9月14日陸續退款，業界爭相窺伺老友記的向隅閒資。

中銀快閃特惠息 順延至本月

全周吸存戰有4大矚目點，包括︰

（1）渣打罕有搶短存，新推7天定存享4.5厘，須白金外滙會員或優先私人理財戶，其他客戶也有4厘。兩者皆要求最低10萬元的合資格兌換資金，上限2,000萬元。渣打上述短存享4.5厘，追貼滙豐（HSBC），中銀香港 （02388） 為4厘，而冠絕全城是集友的6厘。

（2）再現破頂息：本周的主戰場落在半年期，業界力搶跨年資金，大新提高6個月期0.1厘，富邦更加此存期0.2厘，兩行不約而同首破3厘，令半年息再創新高。

（3）大小行鬥延長高息優惠：中銀香港於8月下旬突推限時特優年利率，該行回應查詢指，已順延快閃特惠息至本月。

此外，比拼大行，目前3個月以中銀的1.7厘，跑贏滙豐的1.2厘及渣打的0.9厘。半年以渣打的2.4厘，險勝中銀的2.3厘及滙豐的1.7厘。1年也以渣打的3厘冠絕發鈔行，拋離中銀的2.4厘及滙豐的2.1厘。

（4）花旗連續第4周加息，更於本周兩連加，繼周一（29日）出手後，本周三再上調半年期，累加0.19厘，新報2.74厘，1年期累升0.2厘，新息率報2.93厘。

1個月滙豐5厘 3個月花旗2.78厘

總覽本周高息榜再有執位。先說3個月期，富邦加0.2厘、至2.6厘，故重上亞軍，但仍不敵花旗的2.78厘。大新以2.5厘險守季軍。反觀，大眾財務僅得2.4厘而落榜。

6個月期方面，再現雙冠王，大新及富邦皆以3厘問鼎榜首。工銀亞洲提高0.2厘、至2.85厘，力壓大眾財務的2.8厘，這中資大行晉級亞軍，花旗的2.74厘只能屈居第4位。

至於1年期，大眾財務續以3.3厘稱王，緊接其後是華僑永亨的3.18厘，工銀亞洲上調0.1厘、至3.05厘而險守季軍。而渣打香港及富邦齊為3厘，加上花旗的2.93厘，亦躋身5強。

檢視其他存期，1個月以滙豐的5厘最高。倘以長息計，南商338天有3.38厘，起存額為300萬元新錢，華僑永亨388天享3.28厘，進場費為20萬元。招商永隆兩年期有2.85厘。

1個月拆息終止4連升，今報1.88厘。上商執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，料與樓按掛鈎的1個月拆息於9月底見2厘，甚至更高。

可是，反映銀行資金成本的3個月拆息已連漲23天，今天突破2.7厘，分析指已創2008年的14年金融海嘯後高位。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應查詢指，預期3個月港元同業拆息今年第4季處於2.7厘水平，明年首季料為2.95厘。而3個月內港滙或見7.85，6至12個月稍升至7.84。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源