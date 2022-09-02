【IFA 2022】LG推智能鞋櫃Styler ShoeCase　結合防潮、連App清潔功能

為方便喜歡精心擺放鞋類、愛收藏波鞋等消費者，LG在歐洲消費性電子展（IFA 2022）期間，宣布推出智能鞋櫃LG Styler ShoeCase，讓消費者收納珍藏的限量版波鞋、名牌鞋款。該智能鞋櫃Styler ShoeCase具備防潮、TrueSteam蒸氣清潔功能，並且對應LG ThinQ連網控制功能。

據外媒The Verge報道，LG引述內部研究指，發現千禧與Z世代熱衷於鞋類收藏，尤其是知名設計師聯名、奢侈品牌、以及限量版波鞋，惟要避免鞋款受潮或在穿著後保持清潔，仍存有相當大挑戰，因此決定針對該客群推出智能鞋櫃。其中，Styler ShoeCase的蒸氣清潔功能，清理鞋款的流程大約為37分鐘，透過多組可移動噴嘴，利用其Moving Nozzle技術釋出更細膩的蒸氣，藉此清潔鞋款表面。另有Zeo-Dry功能讓鞋款維持乾燥，避免鞋款潮濕、發霉或受損，以及可調節高度並烘乾最多四對鞋。

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發出噪音約35分貝 為日常噪音程度

在對應LG ThinQ App方面，該Styler ShoeCare智能鞋櫃，連接手機App可進一步調整清理方式，或者確認鞋款是否已經完成清潔及烘乾。而且有多達10大鞋款如皮鞋、麂皮、波鞋等清理方式可選擇。

LG又強調，該智能鞋櫃運作時發出的噪音僅35分貝（dB）左右，大概為日常生活可聽見的噪音程度。

責任編輯：張寶燕

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