  • 32°C
香港時間 : 2022902日 (週五) 16:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【銀債攻略】銀債百億退款閒資 專家教長者3大投資好出路

16:30 2022/09/02

分享：

分享：

銀債將於下周五公布分配結果。

銀色債券將於下周五（9月9日）公布分配結果，市料最終供不應求，約有百億元向隅資金，老友記須為退款急覓攻守兼備的避風港。專家教60歲或以上銀絲族精明貼士，為老本尋找3大投資好出路，包括︰

穩健收息股  首選中移動

（1）穩健收息股：針對銀債的向隅退款，凱基亞洲投資策略部主管温傑有3大推介，冀賺息又賺價。首選是中移動 （00941） ，這中資電訊股得益於數字化轉型，上半年的業績優於市場預期，且公布派中期息每股2.2元，按年增長34.9%，而且這績優股又逐步增加派息比例，有助股價在波動市下提供一定抗跌能力。港交所 （00388） 網站顯示，其股息率為8.89厘。

除個股外，温傑建議亦可留意高息ETF，例如三星資產旗下Global X恒生高股息ETF （03110） ，主要追踪恒生高股息指數，兼可分散投資在一籃子股票。港交所網站顯示，其股息率為7.56厘。

另一佳選是三星亞太高息房託基金 （03187） ，投資於亞洲房地產信託基金，現金流穩健， 並只持有少量港股，達到分散地區的目標，股息率為4.89厘。 

低風險債券基金  少量部署

（2）低風險債券基金：温傑認為，可留意富蘭克林浮動息率基金，少量作中長綫部署。該產品以固定收益投資為主，且每月派息， 年息率約5厘。單以今年計，按月派發年息介乎4.2厘至5.9厘。

問及市面有否派息逾4厘的基金，比方美元貨幣市場基金或通脹掛鈎基金等，但在美元獨強下，耆英投資上述產品的自保招。温傑提醒，由於港元與美元掛鈎，美元上升不會對投資者在滙兌方面有顯著影響，只是隨着中美息差擴闊，料未來1個月香港加最優惠利率（P）的機會甚大，或對資產價格帶來波動。

至於非美貨幣、例如歐元下跌，若投資者涉足歐洲基金，須面對較大的滙率風險（即歐元下跌，令港元計所回報受壓）。產品方面，市場上很多不同類型基金的息率均高於4厘，但要留意當中風險，因為基金並不保本，而派息亦有機會於資本中扣除，或不適合直接與定息的銀債比較。

再舉美元貨幣基金為例，有兩點要留意。首先，部分相關基金並非定期派息。再者，基金並不保本，查閱了市場上的相關產品，部分於過去一年表現並不理想，總回報或低於1%。

定期存款  集友7天年息6厘

（3）定期存款：温傑忠告，銀絲族的閒置資金揀定存更划算，畢竟港元定期存款幾近零風險。檢視市面的高息榜，冠絕全城是集友7天年息享6厘，1個月以滙豐（HSBC）的5厘居首，但須指定理財戶先完成股票交易等附帶條件。3個月是花旗的2.78厘領先。半年期以大新 （02356） 及富邦的3厘問鼎榜首。1年是大眾財務的3.3厘稱王。

倘以長息計，南商338天有3.38厘，起存額為300萬元新錢，門檻5萬元在相同存期也有3.08厘。華僑永亨388天享3.28厘，進場費為20萬元。招商永隆兩年期有2.85厘，但入場銀碼要求500萬元新錢。

若銀齡人士對外幣有需要，眼下南商及富邦的7天人民幣定存齊享13.88厘。英鎊7天定存的最高年息也有13.88厘，而澳紐加商品貨幣中，相同短存的高息王皆是11.88厘，由富邦提供。惟強美元下，要是好息族不想賺息蝕滙，恒生 （00011） 7天美元定存以年息8.5厘奪冠。

俗稱長者iBond的銀債，今年保證年回報創歷來新高，墊底息由3.5厘加至4厘，以每手（1萬元）收息400元計，3年穩袋1,200元。

銀債剛於今天（2日）截止認購，金管局於9月9日公布分配結果，14日正式派發及退款。追息族不妨趁退還向隅閒資距今約近兩周，先早功課尋投資必勝術。

而早前工銀亞洲接獲大戶斥200萬元掃200手銀債，信銀國際的超級戶更豪擲300萬元，為市場的最大飛，超過銀債個人分派上限的100手。致富證券、耀才 （01428） 、輝立、富途及招商永隆等，皆有重錘客下注100萬元。惟參考去年結果，最多只獲派14手，3年穩袋16,800元利息。

金管局已放寬第7批銀債的認購條件，未足歲者倘於今年底或明年才登六，邁向花甲之年，但只要持有香港身份證，以及於1963年或之前出生也合資格申請。以去年底統計，60歲或以上的銀髮族約210萬人。

相關文章：【銀債攻略】銀債下周五截止認購 專家教5大穩賺千元秘笈

【港元定存】工銀亞洲1年港元定存息最高3.05厘 銀債截止認購前銀行紛加息

【港元定存】港元定存高息王6厘 跑贏銀債4厘保底息

緊貼熱門股變化，掌握最新形勢，立即免費使用《香港經濟日報》App

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源

三星高息房託（03187） GX恒生高股息率（03110） 中國移動（00941） 退休組合 定期存款 港元定期存款 銀色債券

下一篇文章

【港元定存】渣打罕有搶短存 最高息4.5厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元定存低門檻最高5.5厘 跑贏銀債4厘保底息
【港元定存】港元定存低門檻最高5.5厘 跑贏銀債4厘保底息
【銀債攻略】銀色債券正式開售　專家教抽銀債5大賺息攻略　抽幾多手最好？
【銀債攻略】銀色債券正式開售　專家教抽銀債5大賺息攻略　抽幾多手最好？
【港元定存】港元定存高息王6厘 跑贏銀債4厘保底息
【港元定存】港元定存高息王6厘 跑贏銀債4厘保底息
【港元定存】恒生罕有加港元定存 半年期享2.1厘
【港元定存】恒生罕有加港元定存 半年期享2.1厘
【內房危機】碧桂園反彈3%　投資者會議全文：監管機構支持力度是挺大的　今年沒有美元債要還
【內房危機】碧桂園反彈3%　投資者會議全文：監管機構支持力度是挺大的　今年沒有美元債要還
【銀債攻略】銀債下周五截止認購 專家教5大穩賺千元秘笈
【銀債攻略】銀債下周五截止認購 專家教5大穩賺千元秘笈
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款