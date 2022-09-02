【銀債攻略】銀債百億退款閒資 專家教長者3大投資好出路

▲ 銀債將於下周五公布分配結果。

銀色債券將於下周五（9月9日）公布分配結果，市料最終供不應求，約有百億元向隅資金，老友記須為退款急覓攻守兼備的避風港。專家教60歲或以上銀絲族精明貼士，為老本尋找3大投資好出路，包括︰

穩健收息股 首選中移動

（1）穩健收息股：針對銀債的向隅退款，凱基亞洲投資策略部主管温傑有3大推介，冀賺息又賺價。首選是中移動 （00941） ，這中資電訊股得益於數字化轉型，上半年的業績優於市場預期，且公布派中期息每股2.2元，按年增長34.9%，而且這績優股又逐步增加派息比例，有助股價在波動市下提供一定抗跌能力。港交所 （00388） 網站顯示，其股息率為8.89厘。

除個股外，温傑建議亦可留意高息ETF，例如三星資產旗下Global X恒生高股息ETF （03110） ，主要追踪恒生高股息指數，兼可分散投資在一籃子股票。港交所網站顯示，其股息率為7.56厘。

另一佳選是三星亞太高息房託基金 （03187） ，投資於亞洲房地產信託基金，現金流穩健， 並只持有少量港股，達到分散地區的目標，股息率為4.89厘。

低風險債券基金 少量部署

（2）低風險債券基金：温傑認為，可留意富蘭克林浮動息率基金，少量作中長綫部署。該產品以固定收益投資為主，且每月派息， 年息率約5厘。單以今年計，按月派發年息介乎4.2厘至5.9厘。

問及市面有否派息逾4厘的基金，比方美元貨幣市場基金或通脹掛鈎基金等，但在美元獨強下，耆英投資上述產品的自保招。温傑提醒，由於港元與美元掛鈎，美元上升不會對投資者在滙兌方面有顯著影響，只是隨着中美息差擴闊，料未來1個月香港加最優惠利率（P）的機會甚大，或對資產價格帶來波動。

至於非美貨幣、例如歐元下跌，若投資者涉足歐洲基金，須面對較大的滙率風險（即歐元下跌，令港元計所回報受壓）。產品方面，市場上很多不同類型基金的息率均高於4厘，但要留意當中風險，因為基金並不保本，而派息亦有機會於資本中扣除，或不適合直接與定息的銀債比較。

再舉美元貨幣基金為例，有兩點要留意。首先，部分相關基金並非定期派息。再者，基金並不保本，查閱了市場上的相關產品，部分於過去一年表現並不理想，總回報或低於1%。

定期存款 集友7天年息6厘

（3）定期存款：温傑忠告，銀絲族的閒置資金揀定存更划算，畢竟港元定期存款幾近零風險。檢視市面的高息榜，冠絕全城是集友7天年息享6厘，1個月以滙豐（HSBC）的5厘居首，但須指定理財戶先完成股票交易等附帶條件。3個月是花旗的2.78厘領先。半年期以大新 （02356） 及富邦的3厘問鼎榜首。1年是大眾財務的3.3厘稱王。

倘以長息計，南商338天有3.38厘，起存額為300萬元新錢，門檻5萬元在相同存期也有3.08厘。華僑永亨388天享3.28厘，進場費為20萬元。招商永隆兩年期有2.85厘，但入場銀碼要求500萬元新錢。

若銀齡人士對外幣有需要，眼下南商及富邦的7天人民幣定存齊享13.88厘。英鎊7天定存的最高年息也有13.88厘，而澳紐加商品貨幣中，相同短存的高息王皆是11.88厘，由富邦提供。惟強美元下，要是好息族不想賺息蝕滙，恒生 （00011） 7天美元定存以年息8.5厘奪冠。

俗稱長者iBond的銀債，今年保證年回報創歷來新高，墊底息由3.5厘加至4厘，以每手（1萬元）收息400元計，3年穩袋1,200元。

銀債剛於今天（2日）截止認購，金管局於9月9日公布分配結果，14日正式派發及退款。追息族不妨趁退還向隅閒資距今約近兩周，先早功課尋投資必勝術。

而早前工銀亞洲接獲大戶斥200萬元掃200手銀債，信銀國際的超級戶更豪擲300萬元，為市場的最大飛，超過銀債個人分派上限的100手。致富證券、耀才 （01428） 、輝立、富途及招商永隆等，皆有重錘客下注100萬元。惟參考去年結果，最多只獲派14手，3年穩袋16,800元利息。

金管局已放寬第7批銀債的認購條件，未足歲者倘於今年底或明年才登六，邁向花甲之年，但只要持有香港身份證，以及於1963年或之前出生也合資格申請。以去年底統計，60歲或以上的銀髮族約210萬人。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源