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【懷舊風商機】第一代Walkman漲價5倍　中老年群體需求大增

商業 15:54 2022/09/02

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第一代Walkman的交易價格，現落在5萬至10萬日圓（約2798至5597港元），漲至10年前的5倍。（法新社圖片）

日經新聞報道，日本的二手磁帶播放器交易價格不斷上漲，全因中老年群體的需求持續擴大。第一代Walkman的交易價格，現落在5萬至10萬日圓（約2798至5597港元），漲至10年前的5倍。海外顧客參與二手交易，也是推高價格的主因之一。

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日本大型二手交易商BuySell Technologies，其負責人永冨悅史稱：「以索尼的TPS-L2為例，即便是舊商品，行情也可達到3萬日圓（約1679港元）」。

中老年男性成目標客戶　普遍收入水平高

而在10年前，全新TPS-L2的價格只在1萬至2萬日圓左右（約559港元）。永冨指出，除了流通量減少之外，「TPS-L2象徵著隨身攜帶磁帶播放器的文化，擁有大量粉絲」。價格因此上漲並且出現溢價，一直徘徊在3.3萬日圓（約1847港元）的水平。

拍賣信息檢索網站的AucFan負責人亦透露，2019年磁帶播放器的中標價格落在5千至7千日圓（約279至391港元）左右，2022年則上漲到9千日圓（約504港元）。作為目標客戶的中老年男性，普遍收入水平高，也容易出手購買高價品。

美國掀同樣趨勢　盒式磁帶銷量急升2倍　

因疫情而無法赴日的海外愛好者，也有在網上購買日本磁帶播放器的趨勢。家電收藏家松崎順一分析説：「目前日圓貶值，海外粉絲紛紛以較便宜的價格購買磁帶播放器」。　　

事實上，盒式磁帶在美國的銷量正在迅速回升。調查公司Luminate的統計顯示，2021年美國的磁帶銷量為34萬盒，比2020年急升2倍，是自2015年以來的最高水位。Billie Eilish和Harry Styles等受年輕人歡迎的歌手，亦紛紛採用磁帶方式發行歌曲。

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責任編輯：李智美

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