中國海外宏洋81勢佳料再上衝 除淨前目標價速睇

將於9月19日除淨的中國海外宏洋集團 （00081） ，今日收市報3.73元，跌1.84%。《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）指，中國海外宏洋集團為整固後回升格局，除淨前股價有冇機會再上？足本分析→【按此】

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團－W**

石Sir稱，中國海外宏洋集團目前的市盈率2.24倍，派8.3厘股息。技術走勢上，自8月19日曾見最低位3.35元後，已轉勢連升7個交易日，近日均沿著保歷加通道上軸發展，今日遇到阻力稍軟，參考6月尾至7月初的類似走勢，有機會稍為回調再上揚。

買入訣竅方面，中國海外宏洋集團經過8月份的整固後，石Sir看好其未來股價走勢，建議上破昨日（1日）最高位3.8元吸納，首站上望4.1元目標價，止蝕位為3.7元。注意一旦升穿4.1元形成圓底走勢，理論上的量度升幅將高見4.5元。

責任編輯：霍耀堂