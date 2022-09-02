【csl x 三星摺機】智能手機大戰　csl配合球賽直播突圍

摺疊手機是近一年智能手機市場焦點，大屏幕方便看片、拍照。而三星(Samsung)更是當中的主力，剛在港推出Galaxy Z Fold4 及Galaxy Z Flip4。



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CSL Mobile因應未來的足球賽事，推出Now E 2022足球盛事通行證，配合Samsung 5G摺疊式旗艦手機的無邊際大螢幕，讓5G客戶觀看全部64場Now E 2022足球賽事。兩項優惠包括：



1)於1O1O/csl淨機選購Galaxy Z Fold4機價最低為港幣12,498元，Galaxy Z Flip4機價最低為港幣6,698元。上述價格已包括Samsung提供之Trade in港幣1,500元回贈及以指定電子支付方式付款之港幣600元折扣優惠。



2)現有指定1O1O/csl 5G服務計劃客戶，可以5G客戶淨機價最低港幣11,798元選購Galaxy Z Fold4，又或港幣5,898元選購Galaxy Z Flip4，上述價格已包括Samsung提供之Trade in幣1,500元回贈。選用指定1O1O/csl 5G服務計劃客戶，可獲Now E 2022足球盛事通行證一張。



編輯：梁巧恩

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