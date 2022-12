星展香港　革新數碼銀行服務將理財融入生活

獎項:最佳數碼銀行



銀行服務總是繁瑣、費時?這種想法已經過時!為給予客戶嶄新的銀行服務體驗,星展銀行(香港)(下稱「星展香港」)多年來積極開發數碼平台,而隨着大眾對數碼銀行服務的需求愈增,該行今年更革新品牌理念,致力透過初創精神、技術優勢及綠色金融等3大元素,提供超越傳統銀行框架的數碼銀行服務。



星展銀行早於2018年公布Live more, Bank less的品牌理念,透過前瞻性的數碼化服務,幫助客戶把銀行服務更簡單和順暢地融入生活,從而輕鬆便捷地處理投資理財,把省下來的時間投放於鍾愛的人和事上,好好享受生活。4年時間過去,該行今年於香港推出名為「Be a Different Kind of Bank」的區域品牌活動,「我們期望以更有初創精神、更具備技術優勢、更實踐綠色金融的數碼銀行服務,應對新常態和新生代的需求。」星展銀行(香港)有限公司董事總經理兼香港區零售銀行業務及財富管理豐盛理財及分行網絡業務主管容蘭芳說。



聚焦3大領域 革新傳統銀行服務



為實現有關目標,容蘭芳透露,星展香港在開發及完善數碼平台時,積極在人性化(Intuitive)、智能(Intelligent)及無形(Invisible)等3方面力臻完善,務求令該行的數碼銀行服務達到網絡流暢、實時更新、功能齊備,以及照顧用戶體驗等特點,滿足客戶的真正需要。



「為使產品符合人性化需要,為客戶帶來便捷的體驗,我們投放了大量資源搜集並了解客戶的想法和感受。」容蘭芳舉例指出,該行在研發新產品時會從Customer Journey(客戶旅程)的角度出發,模擬客戶使用有關服務時的情況,藉此收集數據並加以分析,剔除影響客戶使用體驗的部分。「當然,我們也會主動收集客戶意見,並留意同業的發展情況,做到知己知彼,從而不斷優化旗下產品。」

▲ 星展香港豐盛理財及分行網絡業務主管董事總經理容蘭芳。

銀行服務更智能 推動「開放銀行」發展



透過多維度掌握客戶的想法和需要,除可令產品更具人性化外,更可令銀行服務變得更智能、更貼心。「通過有關數據的分析,以及與客戶的互動,有助我們把產品做到『千人千面』。」容蘭芳以DBS digibank HK 及 Card+手機應用程式內的insight為例,指出該服務會透過記錄客戶日常的理財和交易狀況,適時提供儲蓄、投資以至繳付等資訊和建議,助客戶輕鬆理財,快人一步實現個人目標。



此外,配合「開放銀行」(open banking)的發展,容蘭芳指出,星展香港於過去一年積極與不同的第三方平台合作,研發多個開放應用程式介面(API),發展屬於星展香港的「生態圈」,讓客戶可以直接在相關平台,如OpenRice的應用程式內,使用該行的信用卡或DBS$結算,在支持和推動「開放銀行」發展的同時,令銀行服務能無形地與客戶的日常生活融為一體。



客戶人數錄雙位增幅 持續提升服務體驗



憑藉全面的配套服務,加上大眾對數碼銀行服務的需求持續上升,容蘭芳指出,使用該行數碼銀行服務的客戶人數較去年同期錄得雙位數字的增幅,而該行今年更先後獲頒多個與數碼銀行服務相關的行業獎項。談及往後的發展方向,她直言會繼續深化客戶數據分析,並在完善客戶私隱安全,強化客戶信任的前題下,加強前、中、後台各部門的聯繫,從而為客戶提供更流暢和方便的服務體驗。



「例如我們今年先後於數碼銀行服務中加入投資戶口開戶及『電子直接付款授權』(eDDA)入錢功能,前者可讓客戶快至15分鐘內開設投資戶口,兼可買賣美股;而後者則可讓客戶把其他本地銀行戶口綁定到其星展戶口,再透過eDDA直接經DBS digibank HK手機應用程式入錢。」容蘭芳強調,該行能於數碼銀行服務上屢創新猷,除了與其善用數據驅動的營運模式(Data-Driven Operating Model)分析客戶需要外,更有賴該行前、中、後台的緊密合作,令銀行服務能切合客戶的預期和需要。她更透露星展香港未來會繼續提升客戶體驗,為客戶帶來更多驚喜。



連接線上線下 推動可持續發展



在疫情下,足不出戶的日子令大眾對數碼銀行服務的需求急增,然而,為使客戶在線上線下同樣獲得流暢的銀行服務體驗,容蘭芳表示,「星展香港在積極發展數碼銀行服務以外,亦會加強線上到線下(Online to Offline, O2O)的無縫連接,包括透過Next Best Conversation,讓分行的客戶服務經理從數據中了解客戶使用銀行服務的習慣和需要,從而提升客戶服務質素。另外,我們亦會進一步推動無紙化服務,為實現可持續發展出一分力。」



(特約)