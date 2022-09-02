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【手機無線充電】南韓研遠距離無線充電系統　30米範圍內可充電

科技 16:15 2022/09/02

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和傳統的無線電源系統相比，新技術的優勢在於接收器能接收來自不同方向的紅光線。（Optica）

不少人外出時都會攜帶流動充電器，以應對手機電力不足的情況。有南韓工程師開發了一套「超遙距」無線充電系統，能透過紅外線發射裝置，將電力傳送到30米遠的地方，為範圍內的手機等電子設備自動充電。

【南韓登月】南韓首個月球軌道探測器　搭乘SpaceX火箭升空

負責這項目的南韓世宗大學研究團隊表示，這套系統主要由發射器及接收器兩部分組成。發射器可產生中心波長為1,550納米的紅外線，接收器則由一個球形透鏡後向反射器（retroreflector）組成，並以優化的「分布式激光充電」（Distributed Laser Charging）方式運行。

藉吸收紅外線發電

當紅外線透過空氣發射到接收器時，會將紅外線聚焦至一個中心點，當中的太陽能電池在吸收紅外線後便會產生電力。此外，當發射器和接收器之間的紅外線遭到阻隔，該設備就會自動切換到低強度的安全模式。

【電動車應用】三星SDI斥102億元　馬來西亞設新電池廠

經過測試，研究團隊成功將400毫瓦的紅外線傳送到30米遠的地方，而接收器則能將其轉成85毫瓦的電力，足以供應電力予手機、手提電腦等日常電子產品。

研究團隊指出，和傳統的無線電源系統相比，新技術的優勢在於接收器能接收來自不同方向的紅光線，而發射器也不需要鎖定或追蹤接收器，而且適用範圍更加遙遠。

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責任編輯：陳卓賢

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