【內房危機】合景泰富尋求逾百億元美元債交換要約、否則或須考慮債務重組　股價跌半成、合景悠活急挫一成破底

▲ 【內房危機】合景泰富尋求逾百億元美元債交換要約、否則或須考慮債務重組

內房股債務危機持續困擾市場，合景泰富 （01813） 中午公布，尋求逾百億元美元債交換要約，否則公司或須考慮進行替代的債務重組。

合景泰富股價現跌半成，報1.28元，而旗下物管股合景悠活 （03913） 捱沽，急挫一成，報1.27元，創上市新低。

合景泰富指，正尋求將至少合計8.1億美元或2022年9月到期6厘優先票據及2022年9月到期5.2厘優先票據的未償還本金額90%，以及5.6億美元或2023年9月到期7.875厘優先票據的未償還本金額80%進行交換要約，合共13.7億美元（近107.5億港元）。

同時，公司又要求豁免因未於2022年9月5日支付2024年3月票據之利息產生之違約事件及任何其後違反或違約。

公司指，交換要約及同意徵求的目的為改善公司的整體財務狀況、延長債務到期情況、加強自身資產負債表及改善現金流量管理。

合景泰富補充，倘若交換要約及同意徵求以及同時同意徵求未能成功進行，公司可能無法悉數償付交換票據及╱或同意票據，且公司為履行自身財務承諾所作的其他努力未必能達到預期效果。因此，公司或須考慮進行替代的債務重組。

交換票據的交換要約及同意徵求於9月2日開始，並將於9月9日下午四時正（倫敦時間）屆滿。

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編輯：姚卓然