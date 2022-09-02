阿根廷神秘肺炎致3死 症狀似新冠

新冠肺炎病毒突變後產生多款變種病毒，持續威脅全球公共健康。南美國家阿根廷一個小鎮傳出本周內有3人感染神秘肺炎後死亡，患者多為醫護人員。據悉，神秘肺炎症狀與新冠類近。

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阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）西北近1,300公里外小鎮圖庫曼（Tucuman）中，一間私家診所爆發不明源頭肺炎。暫時有9人感染，3人其後死亡，8名感染者為醫護人員，另有一人為深切治療部病人。

圖庫曼地區醫療部長魯伊斯（Luis Medina Ruiz）表示，通過檢測後發現，感染者非確診新冠﹑感冒﹑A型或B型流感病毒，對狀況感到擔憂。魯伊斯指患者多數出現嚴重呼吸道症狀，X光照片亦顯示與新冠十分近似。

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相關檢測樣本亦已送往的國家醫學實驗室與機構及Malbran研究所，作進一步檢測。當地官員亦會抽查水源及空氣樣本，檢測是否可能是中毒。歐洲疾控中心（European CDC）的流行病學團隊表示，已密切監察情況，世界衛生組織的科學家亦開始追蹤當地狀況。

據悉，首6名神秘肺炎感染者於上月18至22日發病，另外三人的相關資料暫未公布。一名老婦被指是首名感染者，但魯伊斯指仍在調查。

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責任編輯：吳漢培