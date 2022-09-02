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【社交媒體】Twitter終屈服推出帖文編輯功能 限月費4.99美元付費用戶使用 發文後30分鐘內可多次修改

環球政經 15:41 2022/09/02

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社交媒體推特（Twitter，美：TWTR）宣布，即將開放用戶要求已久的帖文編輯功能。推特於9月1日在其博客透露，團隊內部正在測試推文的編輯功能，並於未來幾周內將測試擴展至月費4.99美元的Twitter Blue訂閱用戶。

【溫股知新】加息預期非重點   留意業績基本面

推文將能夠在發布後的30分鐘內被多次編輯，編輯過的推文會有圖示、編輯時間和標籤顯示，以便讀者能夠清楚地看到原始推文已被修改過。點擊標籤會可以看到推文的編輯歷史記錄，其中包括推文的各個過去版本。

即使推特用戶並非測試人士，仍然可以查看推文是否有被編輯過。此功能在推特社群爭拗多年，因未知編輯功能對於資訊傳播是利是弊，恐怕會被某些為了一夕爆紅的用戶濫用功能，例如是發表極端言論後再修改帖文。推特前執行長Jack Dorsey便曾於2020年表示，推出編輯功能的可能性極低。

【職場熱話】打工仔做完手術 請7天病假後第一日上班 竟遭無情老闆解僱【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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