倫敦20年來350命案懸而未破 5成半死者為亞裔非裔

英國非裔電視界名人Sandi Bogle的外甥數年前死於非命，Sandi近日接受訪問時提及兇手至今仍在逃，喚起社會關注治安問題。英媒發現倫敦過去20年來有350宗命案淪為懸案，其中有5成半死者為亞裔或非裔。

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Sandi Bogle為超模Naomi Campbell的表姐，曾出演英國經典真人騷節目《Gogglebox》。Sandi年僅23歲的外甥Bjorn Brown 2017年於倫敦遭遇搶劫案，被兇徒用刀刺傷，案發5日後傷重不治。

警方指仍未調查到兇徒施襲動機，公布兩名疑犯的閉路電視片段，並懸紅2萬英鎊通緝兩人。

Sandi近日接受英媒《天空電視台》訪問，提及外甥被殺一案5年來一直未破，對兇手一直逍遙法外感到相當氣憤。

她每每想到在街上擦身而過的路人隨時與殺害外甥的兇手相識，就覺得十分可怕，擔心兇手多年來逍遙法外，可能會再度作案。

《天空電視台》分析數據指，倫敦過去20年來有350宗命案懸而未破。其中12%為謀殺及誤殺案，死者死因包括遭槍殺、用刀殺死、勒死和淹死。

其中55%死者為亞裔或非裔，有社運人士憂慮正如Bjorn Brown遇害案一樣，年輕的黑人男性更有可能成為兇徒殺害目標。

350宗懸案當中有128名受害者為25歲以下，其中29人為15歲或以下。另外有33名受害者為65歲或以上。

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倫敦警方指當案件進入刑事檢控程序時，警方就會結案，將案件移交皇家檢控署（Crown Prosecution Services）處理。

警方形容命案懸案數量多到令人心碎，對數百名殺人兇手仍逍遙法外感到厭惡。

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責任編輯：鄭錦玲