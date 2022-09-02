【騰訊持股】東南亞小騰訊Sea據報啟動第二輪裁員　由最賺錢部門Garena下手

▲ 東南亞小騰訊Sea據報啟動第二輪裁員 由最賺錢部門Garena下手

騰訊 （00700） 有份投資、「蝦皮」母公司東南亞電商巨頭Sea（美：SE）據報啟動新一輪裁員，是次向最賺錢的遊戲業務落手，以控制成本。據外電引述知情人士指，Sea計劃減少Garena的人手，遊戲直播平台「Booyah！」也將裁員約40人。

Garena線上遊戲開發商和代理商，在東南亞、港澳台等地擁有多款遊戲獨家營運權，其中包括《英雄聯盟》和《傳說對決》、《Garena Free Fire》、《決勝時刻：Mobile》、《極速領域》等。此前公司預期，Garena今年訂閱數將首度下滑，並暫停公布電商業務的全年預測。

Sea：為了改善營運效率會作出一些改變

消息指，Sea關閉研發部門Sea Labs底下的幾個實驗項目，公用雲、區塊鏈相關領域料將解僱約12人，蝦皮旗下的技術人才職缺也被取消。

報道引述Sea發言人指，公司會繼續聚焦於生態圈的長綫能力，因此，公司為了改善營運效率會作出一些改變，並會影響若干崗位。截至2021年底，Sea共有6.73萬名員工。

Sea正在縮減海外及次要業務，主因市場競爭趨激烈，以及投資者認為相比海外擴張，公司更應該專注於提升獲利能力。

Sea於今年6月已向蝦皮購物（Shopee）落手，減少食品外送業務「ShopeeFood」及蝦皮支付業務「ShopeePay」的員工人數。

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編輯：袁諾曦