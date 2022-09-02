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波蘭擬向德索逾10萬億二戰賠償 「金額或繼續增加」

環球社會熱點 16:30 2022/09/02

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納粹德國在二戰入侵波蘭，造成大量損害。波蘭政府表示，預計德國二戰期間對波蘭造成的損失高達6.2萬億茲羅提（約10.3萬億港元），將正式向德國要求賠償。波蘭自2015年起已多次提出要求賠償，但未曾正式要求。是次波蘭估算價值更超越其2019年時的估算，但當局指已採用最保守方式估算。波蘭反對黨卻表明，是次為一場政治運動。

俄停用經波蘭天然氣管道 制裁西方能源企業 【下一頁】

波蘭副總理、執政黨法律與公正黨（Law and Justice Party，簡稱PiS）黨魁卡欽斯基（Jaroslaw Kaczynski）周四（1日）表示，估計德國二戰對波蘭造成的損失高達6.2萬億茲羅提，將代表波蘭政府正式要求德國賠償。德國當局未有回應報道。

波蘭是次估值高於其2019年時估算的8,500億美元（約6.6萬億港元），當地執政黨自2015年上台以來已多次提及向德國要求賠償，但從未正式要求。卡欽斯基在新聞發布會上表示，當局是利用最保守的方式估算，揚言金額或在未來繼續增加。

波蘭總理：普京比希特拉更危險 籲全球「去普京化」 【下一頁】

惟波蘭最大反對黨公民綱領黨（Civic Platform）黨魁﹑前歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）同日批評，卡欽斯基的聲明與賠償無關，旨在重建民眾對執政黨的支持。他形容，是次為一場波蘭內部政治運動。據報PiS在大部分民調中仍處於領先地位，但由於近月處理通脹不力等，兩黨距離收窄。

德國目前是波蘭最大貿易夥伴，此前曾表示已解決所有與二戰相關的財政紛爭。PiS對德立場屬鷹派，導致德國與波蘭關係緊張。俄烏戰爭爆發亦多次批評德國依賴俄羅斯天然氣，及在協助烏克蘭方面行動遲緩，雙方關係更加緊張。

二戰導致波蘭共約600萬人喪生，當中包括300萬名波蘭猶太人，首都華沙亦於1944年時被轟炸，導致約20萬名平民喪生。波蘭於1953年因前蘇聯壓力，放棄所有就戰爭的索償，由於當時東德同屬蘇聯邦，蘇聯甚至期望東德能免於一切債務。但PiS指波蘭當時無法進行公平談判，相關協議無效。

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責任編輯：李俊儀

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